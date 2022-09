Rhiner Cruz se anota rescate en la victoria de España sobre Sudafrica

MLB:COM

ALEMANIA

Nos espera un Clásico Mundial de Béisbol bastante entretenido si el primer juego de la ronda clasificatoria fue una señal de lo que está por venir. El WBC 2023 comenzó oficialmente el viernes cuando España derrotó a Sudáfrica, 5-4, en Armin-Wolf-Arena en Ratisbona, Alemania.

Justin Connell , un jardinero de 23 años en el sistema de los Nacionales, lideró la ofensiva de España con 3 de 4 con dos carreras y dos carreras impulsadas. Abrió el marcador cuando recibió una bola rápida del diestro sudafricano Justin Erasmus y la desgarró mucho más allá de la pared del jardín izquierdo para abrir la parte baja de la cuarta. Agregó un doble RBI en el séptimo.

Sudáfrica, el club con el ranking más bajo en participar en el Clasificatorio de Ratisbona, borró una desventaja de 2-0 en la parte alta de la séptima gracias a un roletazo RBI del segunda base Victor Ngoepe y un sencillo que anotó una carrera del tercera base Jonathan Phillips. Pero España respondió de inmediato con tres carreras en la parte baja del marco.

Ese rally comenzó con una base por bolas con un out del campocorto Noelvi Marte, el prospecto No. 18 en la MLB , quien anotó la carrera de la ventaja con el triple de Jesús Ustariz. El bateador designado Chris Kwitzer siguió con un doble al campo opuesto, preparando el escenario para el tercer hit del día de Connell.

El ex relevista de los Astros y los Azulejos, Rhiner Cruz , se dobló, pero no rompió el saque en la novena entrada. Después de permitir un doble productor de dos carreras a Tyler Smith, Cruz anotó el salvamento al retirar a los siguientes dos bateadores con un infield out y un ponche.

España continuará su paso por el Clasificatorio de Ratisbona de seis equipos cuando se enfrente a la República Checa el sábado a las 7 am ET. Mientras tanto, Sudáfrica competirá por su vida en el torneo en el torneo de doble eliminación el domingo a la 1 pm contra Gran Bretaña, Francia o Alemania, dependiendo de los otros resultados del viernes y sábado.