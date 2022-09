Cándida Arias “De vuelta y más fuerte que nunca"

Marcos Nivar

Santo Domingo

Una de las noticias más agradables en tiempo reciente para la selección de mayores de voleibol femenino ha sido el regreso al equipo grande de la central, Cándida Arias, quien retornó en la Copa Panamericana celebrada en México, donde República Dominicana consiguió su quinto título en la historia y segundo en forma consecutiva.

Arias, debutó con la selección nacional en 2009 en el Pre-Mundial de mayores celebrado en Santiago de los Caballeros, y había estado fuera del conjunto tras una lesión en su rodilla izquierda en el año 2020.

Yaguate, como le apodan a la jugadora nativa de ese mismo municipio de San Cristóbal dijo que el proceso de recuperación para volver al juego ha sido lo más difícil que atravesó en su vida.

“Hay varios héroes anónimos que fueron parte importante de mi retorno a las canchas, no quisiera mencionarlos, porque sufrí grandes decepciones de muchas personas que jamás pensé que dudarían de mí y lo hicieron, pero siempre he creído que Dios pone pruebas a las personas, según sus capacidades y pude demostrarle a ellos y a mí misma que pude levantarme”, dijo.

Arias fue operada en diciembre del 2020 y a los tres meses del proceso quirúrgico intentó regresar a la actividad deportiva, fracasando en el intento, por lo que tuvo que ser operada nuevamente en la misma rodilla.

Esa fue la quinta operación a la cual fue sometida Arias, quien anteriormente había tenido problemas en su pulgar derecho, razón por la cual duró alrededor de dos años inactiva.

“No puedo negar que estuve frustrada y decepcionada con la vida en ese momento, quizás me apresuré para regresar, pero una vez más Dios me demostró que soy una mujer fuerte y me tocó demostrarlo”, dijo Arias quien como la mitológica Ave Fénix, logró resurgir y volver al mejor nivel posible con las Reinas del Caribe.

Arias, mostró sus dotes defensivos en el Final Six, donde República Dominicana conquistó la copa de forma invicta y se llevó el premio a la segunda mejor bloqueadora del evento.

La central de 30 años, actualmente estudia Educación Física, con intenciones de seguir vinculada al deporte por mucho tiempo, aunque no descarta invertir en otros tipos de negocios.

La jugadora también dijo que tiene en planes estudiar relaciones internacionales, pues le apasiona la forma de conexión de las naciones en el mundo actual.

Arias ha paseado su talento en playas extranjeras en las ligas profesionales de Perú, con el equipo de la Universidad de San Martín (2011-2013). También se tomó su café en la Liga de Rusia con el club Primorotchka (2013-2014) y el club Savinodelbene de la Liga A1 de Italia (2016).

Cándida expresó que su anhelo inmediato es representar a República Dominicana en la venidera Copa del Mundo tras el campeonato del Final Six celebrado en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

Así mismo aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a las futuras generaciones que practican este deporte.

“Siempre hay que luchar por tus sueños, los obstáculos no existen para las personas que tienen un corazón guerrero, las bendiciones se construyen día tras día”.