Alcaraz expresa que su próxima meta es mantenerse como el número 1 del tenis por mucho tiempo

AP

NUEVA YORK

El campeón del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz se convirtió en el número uno del mundo el lunes a los 19 años, con lo que se convirtió en el tenista más joven en liderar la clasificación computarizada de la ATP desde que inició en 1973.

“Es un sueño. En este momento no puedo creer que alcancé el número 1. Me tomará tiempo entenderlo”, dijo el tenista español en entrevista con The Associated Press. “Tengo que avanzar y buscar otras metas. Tengo que mantenerme en este nivel, en el número 1 por muchos años. Esa es mi meta, y por supuesto, ganar más Grand Slams”.

La victoria de Alcaraz por 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 ante Casper Ruud el domingo le permitió al español ganar su primer título en un major y reemplazó al campeón del U.S. Open 2021 Daniil Medvedev en la cima.

El salto de tres lugares, del cuarto al primero, empató la marca al mayor brinco para asumir el liderato

Ruud, el tenista noruego de 23 años, pasó del número 7 al número 2 tras disputar su segunda final en un Grand Slam este año. Fue subcampeón del Abierto de Francia en junio que ganó Rafael Nadal.

El duelo del domingo enfrentó por primera vez en una final de Grand Slam a dos tenistas que buscaban su primer título en un major y la cima de la clasificación mundial.

Nadal inició el último Grand Slam del año igualmente buscando subir al primer puesto, pero se mantiene tercero tras perder en la cuarta ronda con Frances Tiafoe.

Medvedev cayó al cuarto sitio, mientras que el medallista de oro Olímpico Alexander Zverev pasó del 2 al 5 tras perderse el U.S. Open por un desgarre en los ligamentos de la rodilla derecha.

Novak Djokovic se perdió su segundo Grand Slam de la temporada debido a que no está vacunado contra el COVID-19 y cayó a la séptima posición.

Con su tercer título de Grand Slam y primero en Nueva York de Iga Swiatek se mantuvo en el primer sitio de la WTA y deja a la polaca de 21 años con el doble de puntos sobre Ons Jabeur que ascendió al segundo lugar como finalista el sábado.