Devers conecta grand slam y Boston vence 17-4 a los Orioles

AP

Baltimore

Rafael Devers conectó un grand slam en el primer inning, Kiké Hernández conectó cuatro hits y los Medias Rojas de Boston se abrieron camino a golpes para derrotar el sábado 17-4 a los Orioles de Baltimore.

Jordan Lyles (10-10) no pudo salir del cuarto en su primera apertura este mes, y los Orioles perdieron por quinta vez en siete juegos. Baltimore ingresó cuatro juegos detrás de Seattle por el comodín final en la Liga Americana.

Christian Arroyo conectó un jonrón de dos carreras en el quinto por los Medias Rojas, que ya habían abierto el juego para entonces. Boston rompió una racha de cuatro derrotas y Michael Wacha (11-1) extendió su racha invicta a 11 aperturas.

Lyles se perdió su turno anterior porque estaba enfermo, y este fue malo desde el principio. Una base por bolas, un sencillo y un bateador golpeado llenaron las bases para Devers, quien las despejó con un batazo al jardín izquierdo-central. Fue su jonrón número 26 del año y el primero de tres hits en la noche para el antesalista estrella.

Cedric Mullins se fue profundo por los Orioles en el tercero, pero Boston respondió de inmediato con cuatro carreras más en el cuarto. Hernández y Kevin Plawecki conectaron dobles consecutivos para poner el 5-1. Con dos outs, Alex Verdugo conectó un sencillo productor y luego Xander Bogaerts conectó un sencillo para sacar a Lyles del montículo.

Devers conectó un sencillo al relevista Keegan Akin para poner el 7-1, y Trevor Story lo siguió con su propio sencillo que anotó una carrera.

Lyles permitió ocho carreras y siete hits en tres entradas y dos tercios.

Wacha permitió tres carreras y seis hits en seis entradas, con cinco ponches y ninguna base por bolas.

El jonrón de Arroyo puso el 10-1. Boston terminó con 21 hits, cinco de los cuales llegaron en una novena entrada de seis carreras que terminó con el jardinero de los Orioles, Ryan McKenna, en el montículo.



Boston Red Sox' Rafael Devers (11) hits a grand slam home run against Baltimore Orioles starting pitcher Jordan Lyles which scored Tommy Pham, Alex Verdugo, Xander Bogaerts during the first inning of a baseball game, Saturday, Sept. 10, 2022, in Baltimore. (AP Photo/Terrance Williams)