Vander Meer tuvo 21.1 entradas sin permitir hit

Tony Grullón

El zurdo de Cincinnati, Johnny Vander Meer, después de lanzar sus dos juegos sin hit y sin carrera, los días sábado 11 de junio de 1938 en que derrotó con marcador de 3-0 a las abejas de Boston, hoy Bravos de Atlanta y luego el miércoles 15 del mismo mes, tiró su segundo no hitter de manera seguida, esta vez contra los Dodgers de Brooklyn en el primer juego nocturno en la historia del Ebbets Field y lo hizo a pesar de otorgar ocho boletos. Ganó 6-0.

Un total de 38,748 fanáticos fueron testigos de observar al único pitcher en la historia de las mayores en lanzar un segundo desafío sin hit seguido y con esto llegar a 18.1 de actos sin que nadie le conectara de incogibles.

Luego el próximo choque, el zurdo lanzó el domingo 19 de junio en el que derrotó 14–1 a las abejas de Boston. En las primeras 3.1 de entradas, no permitió que nadie golpeara la bola de hit, hecho que extendió la seguidilla de no permitir imparable hasta la 21.2 de innings sin permitir hit hasta que en la parte baja del cuarto episodio, el antesalista de Boston, Debs Garms le disparó el primer hit, luego de un out, algo que no recibía desde que el centrocampista Hank Leiber, de los Gigantes de Nueva York, le había conectado por última vez de hit en la novena entrada después de dos outs, el domingo 5 de junio que fue cuando comenzó el rosario de los 21.2 de actos sin permitir hit y los 32 ceros consecutivos sin conceder carrera.