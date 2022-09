El premio de la ACD al golf

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. No me gusta escribir sobre mi en este medio, pero hoy tengo que referirme al alto honor que me hizo la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), al premiarme entre los cronistas destacados del año pasado, premio que recibo con mucha humildad, pues en mi mente NUNCA estuvo la idea de que en algún momento recibiría un reconocimiento de tal magnitud. Luego de digerir el hito que había alcanzado en mi carrera como “periodista” (no lo soy, aunque hago ese rol), me puse a pensar en lo que significa ese reconocimiento, no para mi, sino para el deporte mismo. La ACD premió a los mas destacados de 2020 y 2021, y pude notar que el único de los reconocidos que sólo escribe, habla y cubre un solo deporte, se trata de un servidor. El resto de mis colegas, quienes hacen un extraordinario trabajo en sus respectivas áreas, aunque se especializan en algún deporte en específico, cubren todas las disciplinas con un profesionalismo único. De ahí que me sienta muy feliz, porque durante años, desde que empecé a andar por los caminos del golf, el deporte siempre se ha visto “disminuido” porque algunos entienden es un “deporte de ricos, viejos gordos, y de figureo”. Este reconocimiento me hace ver que no. Que la ACD ha valorizado el golf en su justa dimensión, y le ha dado un valor extraordinario, pues ya vemos esta disciplina como lo que es: un deporte olímpico que ha puesto el turismo del país en alto, que ha hecho que seamos reconocidos como el mejor destino de golf de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, lo cual redunda directamente en nuestra economía.

Ser felicitado por tus pares sencillamente no tiene precio. Muchos de ellos hace años me dijeron “pero Felix, tu estas loco. ¿Cómo vas a hacer un programa sobre golf? Eso no lo va a ver nadie”. Hoy son los primeros que publican noticias sobre el deporte en sus medios, son los que ahora entienden su importancia, y algunos de ellos votaron para reconocer mi trabajo, reconocimiento que va directo al alcance que va tomando el golf en el país. Hay mucha gente a quien agradecer, y no puedo mencionarlos a todos (no me da la página), pero si quiero dar las gracias a aquellos que confiaron en mis inicios, comenzando con mi hermano prieto, Toñito Ramírez, quien fue mi mentor. Carlos Azar, Juan Cohen, Arturito Pellerano, Marcos Troncoso, Mario Núñez, Willy Pumarol, Odalís Santiago, Eduardo Díaz, Amilcar Kalaf, y al editor deportivo del Listin Diario, Héctor J. Cruz, quien me abrió las puertas de este medio con una sola llamada, y al que felicito pues será exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano por todos sus méritos periodísticos. ¿Cómo pasar por alto el camino que me abrió Frank Camilo hacia Teo Veras con las Capsulas de La 91? Agradezco a Milton Matos, Rey Martín Sánchez, Pedro Vólquez, Virgilio Sirrett, y a mi camarógrafo Ruddy, quien ha sido mas que mi camarógrafo, un amigo. Finalmente, a mi familia, quienes han apoyado cada paso que emprendo. A todos, incluyendo a los que no hago mención por falta de espacio, sencillamente GRACIAS. Este premio que le hace la ACD al golf, lo comparto con ustedes.