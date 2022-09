Kluber acerca a Rays a 4 de Yanquis, Judge conecta Hr 52, Mejía y Siri, 2 hits

AP

St. Petersburg, Florida

Corey Kluber limitó a los Yankees a un par de sencillos en siete entradas en blanco y los Rays de Tampa Bay resistieron el jonrón 52 de Aaron Judge al vencer el sábado 2-1 a Nueva York para reducir su déficit en la División Este de la Liga Americana. a cuatro juegos.

Los Yankees que ocupaban el primer lugar y han visto perder su ventaja de 15 juegos y medio, han perdido seis de siete. Tampa Bay los blanqueó con cinco hits en el primer partido de la serie el viernes por la noche, una derrota de 9-0 que el manager de Nueva York, Aaron Boone, calificó de “vergonzosa”.

Este fue el segundo de seis juegos entre los equipos en un tramo de 10 días. Yandy Díaz conectó un sencillo productor de dos carreras en la tercera entrada y los Rays se levantaron.

Judge aumentó su ventaja de jonrones en las Grandes Ligas con un batazo al abrir la novena entrada ante Jason Adam. Pero Adam retiró a los siguientes tres bateadores para su octavo salvamento.

Kluber (10-7) ponchó a cuatro sin dar base por bolas y los Rays mejoraron su mejor récord de la Liga Americana desde el 3 de agosto a 20-9. Fue la primera vez que el jugador de 36 años lanzó un lanzamiento en la séptima entrada desde su juego sin hits para los Yankees el 19 de mayo de 2021 en Texas.

Peter Fairbanks tuvo un octavo perfecto antes de que Adam cerrara.

Por Tampa Bay, los dominicanos Manuel Margot, de 4-0, Francisco Mejía, de 3-2 con una anotada y José Siri, de 2-2 con una anotada.



Tampa Bay Rays starting pitcher Corey Kluber throws to a New York Yankees batter during the first inning of a baseball game Saturday, Sept. 3 2022, in St. Petersburg, Fla. (AP Photo/Scott Audette)