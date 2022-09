Un trío para la historia

Kevin Cabral

Con ritmo para ganar 113 partidos, los Dodgers de Los Angeles están en medio de una histórica temporada. Tal dominio ha sido el resultado de equilibrado rendimiento de ofensiva, pitcheo y defensa. Pero si hay un punto de partida del éxito, probablemente resida en la punta de la alineación que el dirigente Dave Roberts envía al terreno prácticamente todos los días.

El trío de Mookie Betts, Freddie Freeman y Trea Turner ha sido el más productivo del béisbol y es uno de los mejores en tiempos recientes y más allá. Entre los tres, han aportado un fWAR de 17.2 y su impacto se ha sentido en todas las facetas del juego.

Por eso los Dodgers lideran las Grandes Ligas en carreras anotadas con 691, a pesar de temporadas bajo las expectativas de Max Muncy, Cody Bellinger, Justin Turner y Chris Taylor.

Betts es probablemente el jugador más completo de la Liga Nacional cuando está saludable y la bujía que echa a andar la ofensiva de los Dodgers. Además, es el mejor jardinero derecho del negocio y un excelente corredor de bases. Tuvo un tórrido mes de agosto (.330/.383/.697), ya igualó su marca personal en cuadrangulares (32) y encabeza el circuito en carreras anotadas (101) a pesar de que ha perdido 19 partidos por lesión.

Freeman, un modelo de consistencia a lo largo de su carrera, ha tenido una excelente primera experiencia en Los Angeles. En el único mes de 2022 que no ha bateado por encima de .300, su promedio fue .299. Hasta el miércoles, promediaba .325/.397/.513 y era líder del circuito en hits con 165. Es un buen inicialista defensivo y, a pesar de no ser rápido, es un oportunista corredor de bases con excelente instinto para tomar la base extra y robar cuando no le prestan atención.

Luego tenemos a Turner, uno de los jugadores con mayor diversidad de talentos en MLB. Bateador fino con poder de extrabase, además de ser uno de los corredores más rápidos del béisbol. En su año de agencia libre, batea .307/.352/.480 con 18 cuadrangulares, 86 carreras remolcadas, 82 anotadas y 22 bases robadas. También ha jugado sólida defensa en la posición seis.

Ciertamente los Dodgers tienen un roster equilibrado y talentoso. Pero la piedra angular de su dominio es el monstruo de tres cabezas formado por Betts, Freeman y Turner.