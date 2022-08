Héctor García: “Ese título me costó mucho”

Marcos Luciano Nivar

Santo Domingo

Los boxeadores Héctor "El Androide" García y Alberto "La Abispa" Puello, llegaron este martes al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, recibidos por una comitiva del Ministerio de Deportes y Recreación, luego de sus combates en Hollywood, Florida, donde conquistaron sendos títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo.

Puello venció por decisión dividida al ruso Batyr Akhmedov, para ganar el título vacante de las 140 libras, mientras que García arrebató el cinturón de las 130 libras al venezolano Roger Gutiérrez por decisión unánime de los jueces.

Héctor García – De la depresión al título mundial

"El Androide" García, campeón de las 130 libras de la AMB, confesó que luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, cuando saltó al profesionalismo, enfrentó un rival peligroso fuera del ring, la depresión.

"Me duele en el alma expresar esto. Nunca pensé que mi carrera cambiaría tan rápido, este título me costó mucho. Mi sueño era ser campéon olímpico y no pude, luego la meta era ser campeón mundial y gracias a Dios, a mi madre, mi hermano menor y mi equipo de trabajo pude lograrlo".

García dio mucho crédito a la disciplina y el esfuerzo que ha imprimido en los últimos años de su carrera, trabajando sin descanso detrás del sueño que obtuvo el sábado 20 de agosto en Florida.

El boxeador con récord inmaculado de 16-0, dijo que sabía de la responsabilidad que tenía en ese combate, representando a su familia, a sus fanáticos y a su provincia, a quien le dedicó de manera muy especial el resultado del combate. Alberto "La Avispa" Puello, de los talentos más pulidos en tiempo reciente del boxeo local, se mostró agradecido con el recibimiento por Miderec y de su fanaticada, quienes lo acogieron como un verdadero campeón.

"Gracias a todos los que han tenido que ver con este resultado. Fueron 6 meses de mucho sacrificio y hoy en día gracias a Dios, traemos los buenos resultados y les adelanto que nos quedaremos mucho tiempo con estos títulos", dijo Puello.

Puello, con foja de 21-0 y 10 victorias por la vía rápida, dijo sentirse muy seguro del resultado a pesar de que fue una pelea intensa, porque conectó los mejores golpes desde el principio al fin del combate.

El boxeador de 28 años, expresó que su mayor fortaleza dentro del ring es la inteligencia. "Seguiré fortaleciendo mis condiciones físicas, mi mente la tengo lista para cualquier escenario, si mi mentalidad está bien, mis resultados irán bien", indicó la Avispa.

Pedimento al Presidente

Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing Promotions, agradeció al gobierno dominicano y al Ministerio de Deportes y Recreación, por el respaldo al boxeo dominicano y le dedicó estos dos campeonatos al país. Así mismo, aprovechó el escenario para pedirle al presidente de la República, Luis Abinader que reciba a los boxeadores en Palacio Nacional.

Francisco Camacho, ministro de deportes, indicó que la cartera deportiva, ha colaborado con la celebración de 69 carteleras de boxeo en período de año y medio y que la intención es continuar con ese plan, para que República Dominicana siga cosechando campeones mundiales.

Actualmente, República Dominicana tiene tres cetros mundialistas de boxeo. La lista también incluye a Erick, "Mini-Pacman" Rosa, campeón mundial, en la categoría del peso mínimo.