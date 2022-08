Los Dodgers están en una temporada no vista en décadas

Mike Petriello / MLB.Com

Los Ángeles, EEUU

Los Dodgers están 46 juegos por encima de .500, en una racha de 37 victorias en 45 juegos. Tienen una ventaja de 18 juegos en la división. Están en camino de ganar un récord de equipo de 113 juegos. Han anotado la mayor cantidad de carreras en las Mayores. Han permitido la menor cantidad de carreras en las Mayores.

Uno pensaría que sería un año monumentalmente exitoso, del tipo del que habla durante décadas. Para la mayoría de las franquicias, lo sería. Sin embargo, para los Dodgers de 2022, es casi normal. Se juega menos que un reportero de la televisión local que se lesiona al caer por un tobogán.

El tema principal del béisbol, cuando no se acepta el hecho de que Walker Buehler no regresará, o se pregunta por la espalda de Clayton Kershaw, es la angustia por las luchas de Cody Bellinger y Craig Kimbrel. Están, nuevamente, en camino de ganar 113 juegos.

Así es la vida, suponemos, de una franquicia que ha sido dominante durante una década completa. Lo que debemos hacer es explicar cómo el equipo de 2022 ha sido tan bueno a pesar de una racha interminable de lesiones de lanzadores y un puñado de apariciones de bates importantes que no se presentaron, y lo haremos, pero eso casi parece una imagen pequeña aquí. Hay una pregunta mucho más importante en juego, que es: ¿Alguna vez hemos visto una carrera de varias temporadas como esta?

Una década de dominio

Cuando los Dodgers ganen la División Oeste de la Liga Nacional este año, y lo harán, será su noveno título de división en las últimas 10 temporadas. La única vez que no lo hicieron, el único fracaso masivo en la última década... fue el año pasado, cuando ganaron 106 juegos, un récord de la franquicia, y vengaron su segundo puesto en una derrota de los Giants en los playoffs.

Desde el comienzo de esta racha en 2013, han ganado 70 juegos más que los Yankees en segundo lugar y 266 más que los Marlins en último lugar. (Sí, puede leer eso como si Miami tuviera una temporada extra completa en ese momento, y tuviera marca de 162-0 en esa temporada, aún tendría 100 victorias menos).

De hecho, dividamos la carrera en dos partes, con los equipos de 2013-'16 (porcentaje de victorias de .565, cuatro títulos de división, sin apariciones en la Serie Mundial, a caballo entre las eras de Ned Colletti/Andrew Friedman) siendo "los tiempos bastante buenos". y los equipos de 2017-22 (porcentaje de victorias de .644, cinco títulos de división [incluido este año], tres apariciones en la Serie Mundial [hasta ahora]) como “los increíblemente buenos tiempos”.

Lo que queremos saber, entonces, es cómo se acumula esta racha, la racha de devastación de 2017-22. No estamos hablando de títulos, necesariamente, aunque, por supuesto, ese es el objetivo final. (En gran parte, simplemente era mucho más fácil ganar anillos en los días previos a los playoffs; leyendas como Jackie Robinson, Babe Ruth y Joe DiMaggio jugaron exactamente cero juegos de playoffs que no fueran de la Serie Mundial. Los Dodgers de Robinson de 1955 terminaron contra los últimos -colocó a los Piratas el 25 de septiembre y comenzó la Serie Mundial contra los Yankees el 28 de septiembre).

No, estamos hablando de esto, el dominio día tras día, durante muchas temporadas, durante cientos de juegos. Estamos hablando del tipo de éxito que básicamente se convierte en una segunda naturaleza, hasta el punto de que ganar es menos "emocionante" y más "esperado". Estamos hablando de consistencia, suponemos. Grandeza consistente, ni una sola carrera casual hacia el Clásico de Otoño.

De lo que estamos hablando, entonces, es de 533 victorias en 827 juegos. ¿Por qué ese número aparentemente aleatorio? Porque esa es la cantidad de juegos de temporada regular (que entraron en la serie de los Marlins de este fin de semana) que han jugado los Dodgers desde 2017, que es cuando realmente lo mejoraron. Es casi mejor que las "temporadas", porque la duración de las temporadas no ha sido consistente. Tienen un porcentaje de victorias de .645 en ese tiempo. ¿Algún club ha hecho eso alguna vez? Bueno, sí. Pero ha pasado mucho, mucho tiempo.

Dejando de lado lapsos superpuestos de la misma era del equipo, las mejores rachas de 826 juegos han sido...

.693 1905-’11 Cubs

.664 1927-’33 Atleticos

.663 1940-’46 Cardinals

.656 1937-’42 Yankees

.653 1952-’58 Yankees

.651 1901-’06 Pirates

.647 1909-’14 Atleticos

.647 1908-’13 Giants

.645 2017-’22 Dodgers

Eso es todo, y mire detenidamente las fechas adjuntas a esos clubes. De los ocho, siete jugaron una versión prehistórica no integrada del béisbol, apenas comparable con el juego de hoy. El único grupo de posguerra allí son los Yankees de Mantle, Berra y Ford de la década de 1950, considerados uno de los grupos legendarios de todos los tiempos, pero incluso ellos nunca fueron al oeste de St. Louis ni jugaron en más de ocho equipos de la liga.

Lo que han hecho los Dodgers, entonces, no se ha hecho en más de seis décadas, cuando el deporte y el mundo eran lugares muy diferentes.

Tal vez sea más fácil pensarlo de esta manera. ¿Recuerdas, arriba, cuando dijimos que ambos han anotado la mayor cantidad de carreras en las Grandes Ligas y han permitido la menor cantidad? Si continúan así, será la quinta vez consecutiva que logren ese doble truco, que...

... sería un nuevo récord ya que este tipo de dominio no es ordinario. No es normal. No sucede, especialmente en el juego de hoy. Excepto, por supuesto, cuando lo hace.

Lo que va bien en 2022

Pero volvamos a 2022, que podría terminar siendo el mejor equipo de temporada completa en la historia de la franquicia, a pesar de que a menudo no se ha sentido así, tal vez en parte porque Kimbrel ha tenido problemas o porque las lesiones siguen acumulándose. - Blake Treinen no se ha visto desde abril, o porque las estrellas de lanzamiento han sido con tanta frecuencia el despido de los Rockies Tyler Anderson o el despido de los Orioles Evan Phillips o el despido de los Marlins Alex Vesia o el despido de los Rockies Yency Almonte o el despido de los Angels/Yankees Andrew Heaney o el despido de los Cerveceros Phil Bickford o... bueno, entiendes la idea. Es lo que han estado haciendo durante años; encontrar lanzadores, hacerlos mejores.

Si eso subestima al titular veterano Julio Urías y al canterano Tony Gonsolin, también ayuda a señalar que han permitido la menor cantidad de carreras sin temporadas completas de Kershaw, Buehler, Treinen, Heaney o Dustin May, quien debería regresar de una lesión en el próximo casa de familia

Su pitcheo tiene la quinta tasa de ponches más alta y la segunda tasa de bases por bolas más baja, lo que parece un excelente lugar para comenzar. Cuando permiten el contacto, es la tasa de aciertos más baja de cualquier equipo. Incluso ese contacto a menudo no es excelente, porque tienen la segunda tasa de ventanas emergentes más alta y la tercera tasa de unidad de línea más baja.

Lanzan las terceras rectas más valiosas... pero también los terceros lanzamientos rompientes más valiosos y los segundos lanzamientos fuera de velocidad más valiosos. Casi nadie lanza más strikes, pero al mismo tiempo, casi nadie consigue más persecución tampoco. ¿Cuándo se ponen en juego las bolas? Ninguna defensa convierte más de esas pelotas en outs.

Lo que surge del lavado es que su efectividad de 2.73 está muy por encima del promedio de 3.99 de la temporada, que si regresas al final de la guerra en 1945, están en camino de tener la mayor brecha entre la efectividad del equipo. y la efectividad de la liga que ha tenido cualquier equipo de la Liga Nacional, y el segundo más grande de cualquier equipo de Grandes Ligas en general en ese tiempo, solo detrás del club de Cleveland en 2017. No permiten corridas.

Todo lo cual sería bastante difícil, si no fuera por el hecho de que también superan a todos, y aquí es tentador, fácil y no del todo incorrecto señalar al trío altamente pagado en la cima de la lista: Mookie Betts, Trea Turner y Freddy Freeman. A veces es tan simple como “tener grandes estrellas”, y las tienen; los tres primeros producen todos los otros tres primeros en el juego, excepto el de los Yankees.

Pero luego sucede algo extraño, que es que la alineación puede volverse un poco blanda en el medio. Si bien el receptor Will Smith ha sido fantástico, Bellinger, Justin Turner y Max Muncy han tenido sus problemas, por lo que los puestos 4/5/6 del orden tienen un OPS de .707, que es solo el 19 mejor este año.

Sin embargo, no importa. El tercio inferior del orden (principalmente nombres como Gavin Lux, Chris Taylor, Trayce Thompson, a veces Bellinger, ahora Joey Gallo y otros) ha sido muy bueno (.771 OPS, el mejor de cualquier trío inferior).

Los tres últimos de Los Ángeles se están desempeñando mejor que los tres primeros de más de la mitad del resto del béisbol.

Entonces, se vuelve casi rutinario recitar la versión de bateo de las estadísticas de lanzamiento anteriores y, sin embargo, debe hacerse. Ningún equipo conecta menos rodados, porque los rodados no ganan juegos; de hecho, ningún equipo ha tenido una tasa de roletazos más baja que los Dodgers de 2022 desde que el seguimiento de lanzamientos se puso en línea en 2008. Persiguen fuera de la zona menos que nadie, porque esos no son lanzamientos aplastables, que es lo suyo; cuatro de las seis temporadas con tasas de persecución más bajas registradas son equipos recientes de los Dodgers, pero ni siquiera este equipo de los Dodgers.

Le pegan duro a la pelota, obviamente; el cuarto mejor en tasa de impacto duro y el tercero mejor en tasa de barril. Son el cuarto mejor equipo con corredores en posición de anotar, pero son el mejor equipo sin ningún corredor.

Es, a falta de un término mejor, implacable. (Vale la pena señalar aquí, la tubería está lejos de estar seca; todavía tienen el mejor sistema de granjas de la Liga Nacional, con el lanzador de llamas Bobby Miller potencialmente en juego para ayudar más adelante esta temporada).

Lo que podría no ser estimulante, de la misma manera que podrías cansarte de comer tu comida favorita de todos los tiempos noche tras noche, año tras año. En última instancia, todo lo que va a importar de esta carrera es cuántos anillos ganan, de la misma manera que los Bravos de la década de 1990 son más recordados por ganar un solo título que por ganar 14 divisiones consecutivas.

Estos Dodgers nunca ganarán cinco títulos consecutivos como lo hicieron los Yankees de principios de la década de 1950; simplemente no es posible en la estructura de playoffs de hoy. Es posible que necesiten ganar al menos uno más para entrar completamente en la conversación de "dinastía", por mal definido que pueda ser. Pero no se equivoquen, ya están allí. Están ganando consistentemente, con regularidad y con más frecuencia que cualquier otro equipo en la mayor parte de nuestras vidas.