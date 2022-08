García y Puello ganan títulos mundiales en la misma cartelera

AFP

Miami

El boxeador dominicano Héctor García venció el sábado al venezolano Roger Gutiérrez y se apropió de su título de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras su compatriota Alberto Puello se hizo con el de superligero.

En un primer combate celebrado en Hollywood (Florida, Estados Unidos), los jueces dieron la victoria por decisión unánime al invicto García con una tarjeta a favor de 118-110 y dos de 117-111.

"Gracias a Dios por esta victoria después de tanto sacrificio", dijo García. "La victoria fue muy importante para mí y para mi país".

El dominicano, de 30 años, mejoró su registro a 16 victorias y 0 derrotas mientras Gutiérrez, de 27 años, se queda con un balance de 26-4 y un empate.

El púgil de Maracaibo dejó escapar su corona de la división de 130 libras (59 kg) en su segunda defensa.

Gutiérrez, que llevaba un año sin pelear, había tenido que posponer esta defensa debido a un contagio de covid-19 el pasado febrero.

En la pelea del sábado, García conectó una dura izquierda a la cabeza del campeón en el cuarto asalto y castigó a Gutiérrez en el cuerpo en el quinto, marcando el ritmo inicial del combate.

El sudamericano fue de menos a más y en el último asalto conectó una dura derecha y un sólido gancho de izquierda que no fueron suficientes para cambiar la decisión de los jueces.

En otra pelea del programa en Hollywood, otro púgil invicto dominicano, Alberto Puello, doblegó por decisión dividida al ruso Batyr Akhmedov para capturar el título vacante de peso superligero de la AMB.

Dos jueces adjudicaron el triunfo a Puello, primer campeón dominicano en la división de 140 libras (63,5kg), con puntuación de 117-111 y el otro a Akhmedov por 115-113.

"Le he dado el segundo título a la República Dominicana", celebró Puello. "La fiesta ya ha empezado".

Puello, que mejoró su registro a 21-0, recordó sentirse insultado después de que Akhmedov (9-2) le rechazara como sparring en un campo de entrenamiento.

"Dijo que no podía estar en su campamento porque no tenía suficiente talento", señaló. "Se lo he demostrado esta noche".