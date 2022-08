Los Arroceros acuerdan con Edward Cabrera y Jeudy Valdez

SAN FRANCISCO DE MACORIS

El gerente de operaciones del conjunto de los Arroceros, Ingeniero Erick Then anuncio la contratación del lanzador zurdo ex grandes ligas Edward Cabrera, en la liga de invierno (LIDOM) lanzo con los Toros del Este teniendo una destacada participación en las temporadas 2011-2016, el veterano de 34 años en los últimos años ha visto acción en la liga de Venezuela con los navegantes de Magallanes así como en otras ligas del caribe, el gerente del equipo manifestó que el nativo de Baní ya está disponible para lanzar con el equipo nordestano.

De igual forma se anunció la contratación del ex grandes ligas infielder y outfielder Jeudy Valdez el cual vio acción hasta la semana pasada en la liga de México, en la liga de invierno ha jugado para El Escogido y Las Estrellas, el Ing. Erick Then manifestó “Desde la gerencia del equipo no hemos escatimado esfuerzos para poner en el terreno lo que entendemos que es lo mejor en busca de un nuevo campeonato en la liga de verano”

La decimotercera temporada de la Liga de Verano de Béisbol (LIDOVE) cuenta con la partición de 6 equipos en Opción a la Copa Banreservas, inmemorian al fallecido cronista Mario Emilio Guerrero.