Brittney Griner recurre condena de prisión en Rusia

AP

Moscú

Los abogados de la basquetbolista estadounidense Brittney Griner recurrieron la condena de nueve años de prisión que recibió por tráfico de drogas, según informaron el lunes agencias noticias rusas.

La apelación trascendió en medio de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que podrían derivar en un canje de presos.

Griner, dos veces campeona olímpica y estrella del Phoenix Mercury de la WNBA, fue sentenciada el 4 de agosto luego que la policía descubrió que llevaba consigo cartuchos de vaporizador con aceite de cannabis al llegar al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.

Griner admitió que llevaba los cartuchos en su equipo, pero que los empacó sin darse cuenta por el apuro y que no tenía la intención de cometer un delito. Sus abogados presentaron documentación escrita que muestra que se le recetó consumir marihuana para el tratamiento de dolores.

Su detención en febrero se produjo en un momento de tensas relaciones entre Moscú y Washington, días antes que Rusia enviara tropas a Ucrania. En ese momento, Griner, reconocida como una de las mejores jugadoras en la historia de la WNBA, regresaba a Rusia, donde compite durante los meses de receso de la liga estadounidense.

Según las agencias rusas, la abogada Maria Blagovolina confirmó que se había presentado un recurso de apelación, algo que estaba previsto, pero la argumentación no se conoció de inmediato.

La sentencia de nueve años estuvo cerca del máximo de 10 años. Blagovolina y su colega Alexander Boykov señalaron tras la condena que la misma era excesiva. Afirmaron que, en casos similares, los acusados recibieron una sentencia promedio de cinco años, y que un tercio de ellos fueron beneficiados con la libertad condicional.

Previo a la condena, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que Griner fue “detenida injustamente”, algo que Rusia que rechaza tajante.

Frente a la cada vez mayor presión para que el gobierno del presidente Joe Biden haga más para lograr que Griner regrese al país, el secretario de Estado Antony Blinken tomó un inusual paso al revelar públicamente que Washington hizo una “propuesta sustancial” para lograr la liberación de Griner, junto a la de Paul Whelan, un estadounidense que cumple una sentencia de 16 años de cárcel en Rusia por espionaje.

Blinken no entró en detalles, pero The Associated Press y otros medios han informado que Washington ofreció liberar a Viktor Bout, un comerciante de armas conocido como el “Mercader de la Muerte”, que se encuentra cumpliendo una sentencia de 25 años en Estados Unidos.

El domingo, un alto diplomático ruso confirmó que se han mantenido contactos sobre un posible intercambio.

“Este tema muy sensible de intercambiar ciudadanos rusos y estadounidenses sentenciados se analiza mediante los canales que han sido definidos por nuestros presidentes”, dijo Alexander Darchiev, director del departamento de asuntos de Norteamérica de la cancillería rusa, citado por la agencia estatal Tass.