Alex Rodríguez sobre dopaje de Fernando Tatis Jr.: “Deseo que jugadores jóvenes aprendan de mi estupidez”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La exestrella de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, afirmó su deseo de que los peloteros actuales aprendan de los errores que cometió durante su carrera, en específico sobre el uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.

Durante la más reciente transmisión alterna de partidos de MLB “Kay-Rod”, Rodríguez hizo referencia a la suspensión del toletero dominicano Fernando Tatis Jr, quien falló una prueba antidopaje al salir positivo al esteroide anabólico Clostebol.

“No tengo arrepentimiento ni excusas por mi comportamiento, fue mi culpa y hablaremos sobre Tatis Jr. luego, deseo que muchos de estos jugadores jóvenes que admiro tanto, aprendan de mi estupidez y mi debacle”, indicó.

El excampeón de Serie Mundial también comparó su situación con la del torpedero criollo, al expresar que con su corta edad, “El Niño” jugará con el estigma asociado con el uso de sustancias prohibidas, así como la probabilidad de que por nunca será exaltado en Cooperstown.

“Casi me saca las lágrimas ver (la situación de) un chico como Tatis Jr., que tiene 23 años. Va a jugar el resto de su carrera y probablemente no entre al Salón de la Fama. Yo no entraré al Salón de la Fama probablemente por mis errores y eso me rompe el corazón”, manifestó.

Rodríguez, quien ha admitido usar varias sustancias prohibidas en múltiples ocasiones, fue suspendido por la temporada del 2014 completa.

Caso Tatis Jr.

El pasado viernes Grandes Ligas informó de la suspensión de 80 juegos de Tatis Jr. Tras este anuncio, el criollo emitió un comunicado a través de la Asociación de Peloteros, alegando que tomó sin darse cuenta un medicamento para tratar la tiña que contenía la sustancia prohibida Clostebol.

La prueba fallida del dominicano fue objeto de varias críticas, con el presidente de operaciones de los Padres de San Diego, A. J. Preller poniendo en duda el nivel de madurez de Fernando.

Sin embargo, Preller no fue el único dentro de la organización de los Padres en expresar su decepción ante el fallo de Tatis Jr., ya que compañeros de equipo igualemente lo hicieron.

Entre ellos estuvo el lanzador Mike Clevinger, quien destacó que es la segunda ocasión en el año en que el toletero dominicano decepciona a sus colegas.

“Es la segunda vez que hemos estado decepcionados con él. Esperas que él madure y aprenda de esto y que aprenda que esto no se trata solo de él”, expresó.

De manera similar se manifestó Joe Musgrove al señalar que Fernando debe empezar a mostrar un mayor compromiso con el equipo.

“Es joven. Tendrá que aprender sus lecciones. Al final creo que debes empezar a mostrar un poco más de remordimiento y empezar a mostrarnos que estás comprometido y que quieres estar aquí”, subrayó.