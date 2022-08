Gerente de los Padres critica a Fernando Tatis Jr.: “Esperábamos que hubiera cierta madurez”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El gerente general de los Padres de San Diego, A. J. Preller, criticó al pelotero dominicano Fernando Tatis Jr., luego de que el torpedero falló una prueba antidopaje que resultó en una suspensión de 80 partidos.

Preller le dijo a periodista que la organización esperaba que Tatis Jr., tras el accidente de motocicleta en la que se lesionó su muñeca, mostrara madurez, calificando la noticia de la suspensión como un “patrón” del criollo, de acuerdo con el periodista de The Athletic, Dennis Lin.

"Creo que esperábamos que, desde la pretemporada hasta ahora, hubiera cierta madurez. Y, obviamente, con las noticias de hoy, es más un patrón y algo en lo que tenemos que profundizar ", expresó Preller.

Asimismo, según el periodista de ESPN Jeff Passan, el también presidente de operaciones de béisbol de los Padres dijo que esta franquicia ha invertido tiempo y dinero en Fernando, describiéndolo como un jugador que “marca la diferencia” en el terreno de juego, añadiendo que en situaciones como esta hay que aprender de los errores.

"Es alguien en quien, desde el punto de vista de la organización, hemos invertido tiempo y dinero. Cuando está en el campo, marca la diferencia. Hay que aprender de las situaciones... estoy seguro de que está muy decepcionado. Pero a fin de cuentas, una cosa es decirlo. Tienes que empezar a demostrarlo con tus acciones", manifestó.

Igualmente indicó que es necesario que Tatis Jr. recupere la confianza de la organización, afirmando que no la ha tenido en los últimos siete meses, describiendo al toletero como “un gran talento, pero resaltando que el éxito sólo llega “cuando hay confianza entre ambas partes".

Lo que dijo “El Niño”

Luego de que Grandes Ligas confirmara la suspensión de Tatis Jr., el pelotero emitió un comunicado a través de la Asociación de Peloteros, alegando que tomó sin darse cuenta un medicamento para tratar la tiña que contenía la sustancia prohibida Clostebol.

Por su parte, Preller dijo que esa es la versión de Fernando, lamentando que sin importar la razón detrás de la falla del antidopaje, existe un sistema de pruebas para detectar sustancias prohibidas y que Tatis Jr. la falló.

"Esa es su historia. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él al respecto. En última instancia, esa es su explicación. Creo que lo más importante, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del béisbol, hay una política de drogas en el lugar. No pasó un examen de drogas. Por la razón que sea”, sentenció.

“Decepcionados”

Independientemente de los comentarios del gerente de los Padres, las críticas a Tatis Jr. también llegaron desde el clubhouse, con compañeros de equipo cuestionando el nivel de madurez del dominicano.

Entre ellos estuvo el lanzador Mike Clevinger, quien destacó que es la segunda ocasión en el año en que el toletero dominicano decepciona a sus colegas.

“Es la segunda vez que hemos estado decepcionados con él. Esperas que él madure y aprenda de esto y que aprenda que esto no se trata sólo de él”, expresó.

También se manifestó Joe Musgrove al señalar que Fernando debe empezar a mostrar un mayor compromiso con el equipo.

“Es joven. Tendrá que aprender sus lecciones. Al final creo que debes empezar a mostrar un poco más de remordimiento y empezar a mostrarnos que estás comprometido y que quieres estar aquí”, subrayó.