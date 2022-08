Fernando Tatis Jr es suspendido por 80 partidos tras dar positivo a sustancias prohibidas

El mundo del beisbol de Grandes Ligas retumbó este viernes con la noticia de que el dominicano Fernando Tatis jr. ha dado positivo por consumo de sustancias prohibidas.

La oficina del comisionado Rob Manfred hizo el anuncio ,relativo al short stop de los Padres de San Diego. La suspensión será por 80 juegos sin pago de salarios, luego de dar positivo a Clostebol, una sustancia prohibida que viola el programa de prevención de drogas del beisbol.

Tatis estaba jugando en la sucursal doble A de los Padres de San Diego,como parte de su recuperación y puesta en forma para entrar a juego en los próximos días.

El dominicano no ha podido jugar este año por una lesión en la muñeca izquierda, ocurrida durante los entrenamientos de primavera.

Es dueño de un contrato de US$340 millones por 14 años con San Diego.

Fernando Tatis Jr. will be suspended for 80 games, MLB announced. The suspension will cover the remainder of this season and will render him ineligible for the postseason. It will continue into the beginning of next year. On the verge of returning, he's done for the year.