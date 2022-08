Solomon Bates, el jugador de las Ligas Menores que se declaró gay

Redacción digital

El exlanzador de las Ligas Menores de los Gigantes, Solomon Bates, se declaró públicamente gay a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Bates también anunció que había sido liberado por la organización a la cual pertenecía.

"¡Siendo gay en este deporte no sabes lo que te espera! Agradezco a los Gigantes por darme la oportunidad de ser yo mismo y salir y jugar el juego que más amo”, escribió el jugador.

Bates es el segundo jugador de las Ligas Menores en declararse homosexual, uniéndose al extrabajador de los Cerveceros, David Denson, quien se convirtió en el primer jugador abiertamente homosexual en el béisbol afiliado en 2015.

A la fecha, ningún jugador activo de las Grandes Ligas se ha declarado homosexual.

“No he salido como soy por completo porque me he estado escondiendo”, dijo Bates al medio Outsports. “Soy un hombre masculino que ama el deporte del béisbol, y ahora quiero abrir puertas para atletas homosexuales como yo”.