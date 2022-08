Chris Duarte - Aroma de NBA a la Selección Nacional

Marcos Luciano Nivar

Santo Domingo

Christopher Theoret Duarte, jugador de los Pacers de Indiana en el baloncesto de la NBA, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de devolverle el status de NBA a la selección nacional de baloncesto y efectivamente, será el primer jugador en roster activo de la NBA desde Francisco García, quien pertenecía a los Rockets de Houston, en el año 2014, cuando participó en la Copa Mundial de Baloncesto de España.

Duarte, estará representando a la selección tricolor en la próxima ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto, los días 25 y 29 de agosto, frente a las escuadras de Panamá y Venezuela.

Las expectativas en cuanto a su primera participación con las 10 letras de Dominicana en su pecho, son bien altas; su popularidad entre los fanáticos está por las nubes y por su capacidad de juego demostrada en su primera temporada en la NBA, en comparación con los rivales que enfrentará en la próxima ventana, pudiera ser considerado como el mejor jugador de esta ronda, incluyendo a los rivales de Panamá y Venezuela.

“Sé que todos saben que soy NBA, pero no dejo que esto me afecte, se la capacidad que tengo dentro de la cancha, pero no dejaré que me afecte negativamente en la cabeza, sólo tengo la intención de seguir representando al país y a mi familia cada vez que pueda”, sostuvo Duarte a propósito de su primera actuación con el conjunto dominicano.

Duarte, quien no ha tenido contacto en cancha con sus compañeros de la selección nacional, afirmó sentirse feliz y ansioso por ese momento y además dijo que está en la disposición de aprender de ellos y poder ayudar en lo que pueda con cada uno.

De igual forma, está consciente que será un gran reto adaptarse al sistema FIBA, pero confía en que sus compañeros y la parte dirigencial del equipo lo ayudarán a realizarlo con éxito.

Horford y Towns

Al ser cuestionado si ha tenido contacto con los estelares de la NBA, Al Horford y Karl Towns, sobre la próxima ventana con República Dominicana, Duarte sostuvo que no se considera la persona idónea para tratar el tema, entendiendo que ambos son jugadores con mucho tiempo en la liga, con mucha responsabilidad en sus respectivos equipos.

Así mismo, agradeció a cada uno por el buen trato que le han dispensado y por todos los buenos consejos precisos que le extendieron durante la pasada temporada en la liga.

Sobre Rick Carlisle y los Pacers

El nativo de Puerto Plata dio mucho crédito a su dirigente Rick Carlisle, sobre el buen desempeño la pasada temporada con los Pacers, y dijo que entablaron una muy bonita relación dentro y fuera de la cancha.

“Carlisle está dentro del grupo de los mejores estrategas en la actualidad en la liga, es un privilegio jugar para él y me sentí muy agradecido con la química creada y todas sus enseñanzas como jugador y como persona”, agregó Duarte.

El propio dirigente, quien fuera campeón de la NBA como jugador de los Celtics en 1986 y como dirigente con los Dallas Mavericks en 2011, sostuvo en varias ocasiones durante la campaña lo que representaba Duarte para la franquicia a largo plazo y lo felicitó por la forma en la cual se adaptó al ritmo de juego de la liga.

El dominicano dijo que actualmente la organización de los Pacers trabaja directamente con él , para que se convierta en un líder dentro del equipo y la ciudad, sobretodo creciendo como persona en distintos aspectos fuera de la cancha.

“Estar en la NBA, implica muchas cosas y gracias a Dios los Pacers me están dando la oportunidad de aprender cada día más a ser mejor persona y me han dejado saber el compromiso que tengo con la ciudad de Indiana”, concluyó.