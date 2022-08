Valera, Martínez y Mauricio se destacan en la Liga del Este

Horacio Nolasco

Santo Domingo

La categoría Doble A es el principal coladero de los jugadores de las Ligas Menores que aspiran llegar a las Mayores; un buen núcleo de criollos sobresalen en las Ligas del Sur, Del Este y de Texas.

Tres súper prospectos nuestros sobresalen en la Liga del Este (EAS), la menos ofensiva de las tres que componen la Doble A: Jorge Valera, Orelvis Martínez y Ronny Mauricio.

Valera, prospecto número 29 de MLB, nacido en NYC, OF de Cleveland (Estrellas, .264-15-59), séptimo en remolcadas. Martínez, IF, prospecto 33 del béisbol, NH, Tor (Licey, .214-24-60), segundo en jonrones, sexto en CI de la EAS. Mauricio, IF, Mets, prospecto 49 (Licey, .251-21-68), segundo en remolcadas, sexto en HRS.

En una liga que solo dos jugadores de todos los días batean sobre .300, se destacan Luis De Los Santos, NH, Tor, en la lista de novatos del año pasado, no seleccionado en LIDOM (.270-8-44). Jailyn Ortiz, prospecto número 10 de los Filis (Escogido, .256-14-40); Rafael Lantigua, NH, Tor (Gigantes, .269-5-36, subido recientemente a Triple A). Liover Peguero, prospecto número 40 de MLB, ALT, Pitt (.260-7-40).

En el picheo, Víctor Santos, POR, Bos (Escogido, 7-8 4.97), cuarto en triunfos en la EAS; Gerson Moreno (Estrellas, 2-1 3.18, 7 rescates), séptimo en juegos salvados de la Eastern League.

La Liga de Texas (TEX) es la más ofensiva de las tres que forman la categoría Doble A, sin embargo el picheo criollo domina la misma. Fernery Ozuna es un lanzador de 26 años, firmado como intermedista en 2012 y cambiado de los Toros a Licey por Miguel Olivo en 2016. Tiene tres campañas lanzando, este año en Frisco, Tex (5-0 3.00, 9 salvados), cuarto en rescates de la TEX. Misael Tamárez, CC, Hou (Licey, 2-5 4.52), quinto en PCL.

En San Antonio, San Diego están los criollos Moisés Lugo (Toros, 6-0 3.18); Ángel Felipe (Toros, 3-5 3.18, 11 salvados), segundo en SV de la TEX. Felipe, de 24 años, duró cinco campañas a nivel de Rookie League.

Domingo Leyba, SA, SD (Estrellas, .279-9-52) y Seuly Matías, NWA, KC (Gigantes, .221-14-51) son los dos principales nombres a seguir en la ofensiva dominicana presente en Liga de Texas.

En la Liga del Sur (SOU), Alexander Canario, TEN, Cubs (Águilas, .251-19-47), cuarto en jonrones. La primera selección de AC el sorteo 2021 ha despachado 26 cuadrangulares entre Clase A Avanzada y Doble A. Raudy Reed, BIR, W.Sox (Toros, .296-14-56), tercero en bateo de la SOU. Su compañero José Rodríguez (Águilas, .271-5-55), noveno en bateo.

Jugadores súper prospectos, otros tocando las puertas de las Mayores, es el brillante panorama que nos presentan nuestros muchachos a nivel de Doble A.