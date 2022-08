Prediciendo las operaciones perfectas para el día de la fecha límite

Anthony DiCommo / MLB. Com

Nueva York, EEUU

La presa del “Trade Deadline” comenzó a romperse el lunes, cuando los Padres consiguieron a Josh Hader, los Yankees se tambalearon con Frankie "The Yankee" Montas, los Astros agregaron a Trey Mancini y Christian Vázquez, entre otros movimientos. Combine esa ráfaga de actividad con el exitoso intercambio de los Marineros por Luis Castillo durante el fin de semana, y esto comienza a parecer algo.

Pero tenemos muchos asuntos pendientes cuando entramos en el Día de la Fecha Límite, con el horario de las 6 p.m. de este martes; y la parte más grande de ese negocio, por supuesto, involucra a cierta superestrella de 23 años que los Nacionales cuelgan.

Los plazos estimulan la acción y, ya sea que se repartan o no talentos generacionales hoy, muchas piezas de alquiler, como mínimo, están destinadas a cambiar de manos. Aquí hay algunas conjeturas sobre lo que sucederá entre ahora y las 6 p.m. (y no, esto no es todo lo que esperamos, porque muchos jugadores van a cambiar de manos... especialmente los relevistas).

Juan Soto será canjeado... en la temporada baja

Ya se ha informado que los Angelinos sacaron a Shohei Ohtani del mercado... y nadie esperaba seriamente que lo canjearan de todos modos.

Es diferente con Soto. Las ofertas son serias, y también lo es la posibilidad de que los Nats lo trasladen. Teniendo en cuenta la edad y la producción de Soto, este sería nada menos que uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos. Y podríamos estar tan avanzados en el camino tanto en discusiones como en emociones que un acuerdo del martes sea inevitable.

Pero la idea aquí es que si un acuerdo de Soto realmente fuera a concretarse, ya habría sucedido. Si bien el proceso de venta de propiedad en curso de los Nacionales afecta esta situación de una manera que simplemente no conocemos, realmente no hay razón para que los Nats retrocedan en su pedido en el último minuto por un jugador de este calibre. Necesitan hacer esto bien, y un intercambio de esta magnitud, el tipo de intercambio que a veces tarda meses, no semanas, en concretarse, podría tener que resolverse en la temporada baja, cuando los equipos interesados ??tienen más flexibilidad. Si bien muchos de nosotros preferiríamos ver a Soto jugar este octubre en lugar de quedarse al margen, la mejor suposición aquí es que Soto permanecerá con los Nacionales al menos por el resto de 2022.

(¡O eso, o se va a los Padres!).

Los Padres adquirirán tanto a Willson Contreras como a Ian Happ

Hablando de los Padres, si no obtienen a Soto, ¿cómo es esto como plan de respaldo? Los Padres y los Cachorros han hecho un puñado de tratos entre ellos en los últimos años, sobre todo el intercambio de Yu Darvish. Esta sería una forma de que San Diego, que ya se ha lanzado con todo al incorporar a Hader al bullpen, aborde sus problemas ofensivos de una manera significativa y flexible.

Happ mejoraría lo que ha sido uno de los jardines de peor desempeño en el béisbol, y Contreras aumenta la ofensiva en la posición de receptor (donde San Diego tiene un OPS combinado de .679) al mismo tiempo que le da a los Friars otra opción como bateador designado. El mercado de Contreras no es tan sólido como algunos podrían pensar, pero Happ es definitivamente un producto de moda en este momento. Los Padres deberían poder armar un paquete para este par que no involucre a C.J. Abrams o al prospecto principal Robert Hassell III.

Los Cardenales conseguirán a Carlos Rodón

Este sería un movimiento controvertido, porque los Gigantes todavía están vivos en la persecución del Comodín de la Liga Nacional y los Cardenales son uno de los equipos con los que están compitiendo. Pero una evaluación sobria de las posibilidades de Serie Mundial de los Gigantes, combinada con el valor comercial de un lanzador abridor como Rodón a raíz de lo que los Rojos obtuvieron por Luis Castillo, obligará a Farhan Zaidi a comprar ambos (más sobre eso en un segundo) y vender, y la cláusula de exclusión voluntaria de Rodón lo convierte en un activo que expira.

Si los Cardinals realmente quieren jugar hasta 2022, necesitan mejorar significativamente una rotación en la que Miles Mikolas y Adam Wainwright, de 40 años, son los únicos puntos brillantes. Es poco probable que cambien al mejor prospecto Jordan Walker, pero su sistema tiene suficientes piezas para superar a otros postores por Rodón, tal vez con un acuerdo construido alrededor de los jardineros Joshua Baez o Alec Burleson. Dieron un paso en esta dirección al cambiar al zurdo de los Pirates, José Quintana, pero ese movimiento no necesariamente les impide ir tras Rodón.

Los Giants luego darán la vuelta y adquirirán a Tyler Mahle

De esta manera, los Giants se asegurarán cierta estabilidad en la rotación para 2023, ya que Mahle está bajo control contractual hasta la próxima temporada. Una cosa a tener en cuenta: si los Rojos buscan adjuntar un mal contrato, como los $ 18 millones que se le deben a Mike Moustakas la próxima temporada, con una rescisión de $ 4 millones para 2024, los Gigantes están bien posicionados para asumir eso y reducir la perspectiva del costo del trato.

Noah Syndergaard volverá a ser un BlueJay

Toronto todavía tiene piezas de impacto (incluidos cuatro prospectos en el Top 100 de MLB Pipeline) para hacer un trato con más empuje, pero los Blue Jays tienen múltiples necesidades en su cuerpo de lanzadores y deben tener cuidado de no destrozar por completo su sistema después de sus tratos en el año pasado para José Berríos y Matt Chapman. Syndergaard, quien tiene una efectividad de 3.83 en 15 aperturas con los Angelinos, no es el lanzador de llamas que era cuando los Azulejos lo cambiaron a los Mets por R.A. Dickey antes de la temporada 2013. Pero Toronto necesita a alguien que pueda entregar entradas decentes en la parte trasera de la rotación sin un costo de prospecto punitivo.

David Robertson regresará a Nueva York

No con los Yankees sino con los Mets, quienes necesitan un relevista de alto nivel. Los Mets también tienen una necesidad en DH, pero no han estado enamorados de la oferta y las etiquetas de precios. Sin embargo, no sería una sorpresa verlos aterrizar a J.D. Martínez (quizás con Dominic Smith involucrado). Eso les daría múltiples DH llamados J.D., lo que podemos suponer sin verificar sería un récord.

Los Rays traerán a Josh Bell

La adquisición de Trey Mancini por parte de los Astros aparentemente redujo el mercado de Bell. Los Rays, que todavía tienen mucha profundidad en el sistema de granjas, se lanzarán y harán otra mejora en una ofensiva que ha sido bombardeada por lesiones y se ubica en el tercio inferior en MLB en OPS. Traer a Bell podría significar separarse del amado Ji-Man Choi, pero habría un mercado para su bate zurdo (los Medias Blancas, los Bravos y, dejando de lado toda la ansiedad dentro de la división, los Azulejos tendrían sentido aquí).

Los Cerveceros se arriesgarán con Joey Gallo

Hace un año, Gallo parecía encajar perfectamente en el Bronx. Golpea explosiones de cinta métrica, tiene un enfoque de todo o nada, él (al igual que la adquisición comercial Anthony Rizzo) es de ascendencia italiana. ¿Qué podría salir mal?

Bueno, casi todo salió mal, y ahora los Yankees buscarán deshacerse de Gallo justo antes de su agencia libre. Los Cerveceros son el equipo perfecto para darle otra oportunidad. Necesitan proteger su sistema de granjas, pero también necesitan un impulso en la alineación. Gallo se desempeñó lo suficientemente bien en el jardín central en Texas en 2019. En Milwaukee, podría unirse allí con Tyrone Taylor y tal vez, lejos del centro de atención de Nueva York, darle un impulso a esa área de bajo rendimiento. ¡¿Qué podría salir mal?!

Los Guardianes aterrizarán en Sean Murphy

Cleveland, un contendiente sorpresa en la salsa débil AL Central, es un club realmente interesante en esta fecha límite, con más prospectos legítimos de los que puede proteger en la lista de 40 hombres antes del Draft de la Regla 5 y quizás algo de dinero para gastar después; engancharse con un nuevo inversionista minoritario. Los Guards podrían aprovechar su alijo de prospectos para mejorar su situación de receptor (son 25 en bWAR en esa posición) por ahora y en el futuro (Murphy está bajo control hasta 2025) al hacer este movimiento. Les encanta atrapar al prospecto Bo Naylor, pero es posible que no esté listo para los deberes diarios a principios de 2023, y este no es un mal departamento para tener profundidad.