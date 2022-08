Yankees obtienen a dominicano Frankie Montas desde Oakland

MLB.Com

Nueva York, EEUU

Los Yankees causaron otro gran revuelo antes de la fecha límite de canjes, adquiriendo al abridor Frankie Montas y al relevista Lou Trivino de los Atléticos, dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el lunes. Los clubes no han confirmado la noticia.

El regreso de los Atléticos incluyó un cuarteto de los principales prospectos de los Yankees: los zurdos Ken Waldichuk (Prospecto No. 5 de Nueva York/No. 70 en general) y JP Sears (No. 20), el diestro Luis Medina (No. 10) y segundo el base Cooper Bowman (No. 21), según Feinsand.

Con Luis Castillo cambiado a los Marineros el sábado, Montas, de 29 años, fue el mejor lanzador abridor restante en el mercado de cambios y dará un gran impulso a la rotación de los Yankees. Aunque ha estado luchando contra lesiones en el hombro esta temporada, Montas ha estado listo para los Atléticos, registrando una efectividad de 3.18 con 109 ponches en 104 2/3 entradas.

El derecho tiene una efectividad de 3.73 en su carrera durante siete temporadas y terminó sexto en la votación del Cy Young de la Liga Americana el año pasado después de tener marca de 13-9 con efectividad de 3.37 y 207 ponches en 187 entradas.

Triviño es la segunda incorporación al bullpen de los Yankees de la tarde, luego de que los Bombarderos adquirieran en cambio al derecho Scott Effross el lunes. Triviño, de 30 años, tiene una efectividad de 6.47 con 10 salvamentos en 32 entradas este año, aunque tuvo una efectividad de 3.70 entre 2018 y 21, todo para Oakland. El derecho tuvo 22 salvamentos la temporada pasada.

Montas está bajo el control del club hasta 2023, mientras que Triviño estará bajo el control del club hasta 2024.