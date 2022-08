Pantoja es líder invicto en la Liguilla de la LDF

Santo Domingo

Club Atlético Pantoja fue contundente en su visita a Atlético Vega Real, lo goleó 4-1 para así ratificar su liderazgo y el invicto tras cuatro fechas cumplidas de la Liguilla 2022.

En la fracción 12 de partido, el equipo visitante se fue arriba en el marcador por intermedio de su central Francisco Ortega que ejecutó de muy buena forma un tiro penal.

Mon Ramirez, pudo igualar las acciones al minuto 25, le llegó una pelota en área sin marca, pero no sacó el remate, desaprovechando una clara ocasión de gol.

El portero vegano, Juan Pablo Dominguez fue protagonista en varias situaciones de partido, al 30 evitó con una estirada espectacular la caída de su valla, tras potente remate de Ronaldo Vásquez.

Sobre el final del primer tiempo, Pantoja iba a concretar la tercera conquista, Víctor Sánchez definió en área para su segunda diana de la tarde.

En el inicio de la etapa complementaria, Pantoja siguió con su ritmo frenético en zona de ataque, Luis Espinal, rubricó el cuarto de la tarde con definición al borde del área chica.

Con este resultado, Pantoja es líder absoluto con 12 puntos, mientras que Cibao FC es segundo con 6, tercero Moca FC con 5, cuarto la Vega con 4 unidades, completan O&M y Jarabacoa con dos puntos cada uno.

La próxima fecha se jugará de la siguiente manera: Moca FC vs O&M, Jarabacoa vs A. Vega Real y CA Pantoja vs Cibao FC.

Resultados de la jornada 4:

Cibao FC 1-1 Moca FC

O&M 1-1 Jarabacoa FC

Vega Real 1 - 4 CA Pantoja