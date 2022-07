Obama, Michael Jordan, Billie Jean King: EEUU llora la muerte de Bill Russell

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama, los exjugadores de la NBA Michael Jordan y Earvin Magic Johnson y la extenista Billie Jean King expresaron este domingo su pésame por el fallecimiento, a los 88 años, de Bill Russell, leyenda de los Boston Celtics.

"Hoy perdimos a un gigante. Tan alto como era Bill Russell, su legado lo es mucho más, tanto como jugador como a nivel humano", escribió Barack Obama en su cuenta de Twitter.

Russell, nacido en Monroe (Luisiana) en 1934, conquistó once títulos de la NBA en trece temporadas en los Boston Celtics y fue uno de los deportistas estadounidenses que más peso tuvieron en la lucha por la igualdad.

Fue el primer técnico afroamericano de la historia del deporte estadounidense y recibió de Obama en 2011 la Medalla Presidencial de la Libertad.

Today, we lost a giant.



As tall as Bill Russell stood, his legacy rises far higher—both as a player and as a person.