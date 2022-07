Ahora, Big Papi negocia marihuana

Héctor J. Cruz

¿Es cierto que el mundo está llegando a sus últimos días? Uno viene escuchando eso hace tiempo, pero nadie lo cree. A cada rato, sin embargo, surgen acontecimientos y noticias que se acercan a esa posibilidad.

Porque ahora tenemos que Big Papi-David Ortiz se introduce en el negocio de la marihuana, una droga que han legalizado 20 Estados de Estados Unidos, que la venden lícitamente tanto para fines medicinales como para fines recreativos, es decir para ponerse contento.

Big Papi vincula su figura a un empresario del producto, tiene varias modalidades, incluyendo una que se llama PapiCanabis y por ahí se soltó el loco.

En las redes lo fulminan, los políticos del patio (los hijos de Vincho, por ejemplo) lo satanizan y los fanáticos se alarman en sus llamadas a los medios.

Big Papi es también negociante de vinos y cigarros (tiene una marca con su nombre que lo producen en mi pueblo Tamboril). Ahora añade la marihuana.

Esto se produce apenas 4 días después de que fuese exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, lo cual ha echado mucho fuego a su alrededor.

Les aseguro, con todo, que su accionar empresarial en este campo tiene un marco legal en el estado de Massachussetts y por eso no habrá problemas a su alrededor (en USA tienen otro punto de vista).

Solo es cuestión de ética y moral, sistemas de vida, para un país que, como República Dominicana, todavía vive sus tradiciones y por sus limitaciones educativas, no entiende este tipo de “movimiento” de Big Papi.

Y créanme que todavía falta mucho más sobre David, en el futuro cercano y lejano. Es un hombre mediático y lo disfruta en grande. Nadie lo manda y lo que digan sus asesores es solo para ser escuchados.

El dijo: "La marihuana me ha ayudado a relajar, a dormir mejor, a manejar el stress y a curarme físicamente después de toda una vida jugando béisbol, y espero positivamente que con el "PAPI CANNABIS" y mi experiencia personal ayudemos a la gente a comprender mejor sus beneficios".

Aquí, en RD, es un producto ilegal, como lo es en el 60% del territorio USA. Como diría un conocido líder político “e palante que vamo”.

Este hecho es muy relevante, pero advierto que otras figuras del deporte norteamericano (NFL y NBA, por ejemplo), también lo están haciendo.

EL MANAGER: Primero fue la designación de Nelson Cruz como gerente dominicano para el clásico mundial de beisbol. Eso causó mucha controversia y protestas, bajo la premisa de que hay demasiado personal de oficina con mucho talento. En lugar de ello, la Federación escogió un jugador activo, lo cual no es común. ¿Conviene o no? Eso se sabrá después. Lo segundo es que el nombramiento de Rodney Linares como manager también genera protestas. Muchos tenían su candidato, entre ellos Luis Rojas, Manny Acta, Tony Peña y un largo etcétera. Linares es criticado porque en su paso como manager de Lidom no ha sido ganador y eso le ha creado un ambiente negativo. En realidad se trata de un técnico experimentado, que es coach de tercera de Tampa y desde esa posición ha podido aprender el beisbol moderno, el de la sabermetría. Lo que suceda con ellos dos estará sujeto a los resultados, pero eso siempre es una lotería. Dominicana tendrá “el mejor equipo” y eso no significa que le entregarán la corona antes de. Ya lo saben.

UNO MÁS: Albert Pujols pegó su jonrón 686 el miércoles, el número 7 de la campaña. Faltan dos meses de acción de la vuelta regular y hasta ahora su total del año es de 7. ¿Dará 14 para alcanzar los 700? Es muy difícil porque no juega a diario y tampoco será relevante si finaliza con 690 o lo que sea. Alex Rodríguez se quedó con 696 y se fue, perdió entusiasmo porque los Yanquis lo tenían en la banca. Así de simple.