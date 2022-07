Springer conecta un grand slam, Guerrero Jr. jonronea en el triunfo de Azulejos

AP

Toronto

George Springer conectó el séptimo grand slam de su carrera, Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras y los Azulejos de Toronto ampliaron su racha ganadora a siete al vencer el martes 10-3 a los Cardenales de San Luis, que se quedaron cortos de personal. .

Alejandro Kirk agregó su 12mo jonrón y Matt Chapman conectó dos hits, incluido el sencillo que rompió el empate en un sexto inning de cinco carreras mientras Toronto mejoraba a 8-1 bajo el mando del mánager John Schneider.

Dylan Carlson conectó un jonrón solitario cuando San Luis jugó el primero de dos juegos en Canadá sin los toleteros no vacunados Paul Goldschmidt y Nolan Arenado. Los dos bates más grandes en la alineación de los Cardinals fueron colocados en la lista restringida antes del juego, junto con el receptor Austin Romine.

Los ciudadanos extranjeros que no estén vacunados contra el COVID-19 no pueden ingresar a Canadá, salvo excepciones limitadas que requieren una cuarentena de 14 días. Los jugadores de béisbol no vacunados se colocan en la lista restringida, donde no se les paga y no acumulan tiempo de servicio en las Grandes Ligas.