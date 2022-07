Argentinos envían mensajes espaciales para Maradona

AP

Argentina

Decenas de personas acudieron el sábado a la apertura de la experiencia Tango Dios, el avión de Maradona, en las afueras de Buenos Aires, para hablar con un holograma de su ídolo y dejarle mensajes, un barrilete cósmico literal, que serán enviados al espacio para el astro futbolístico, fallecido hace más de un año y medio.

“Te emocionas, tienes que armar un videíto y no pudimos hablar… Porque sentimos que estábamos hablando con Dios, la verdad que estábamos hablando con Diego y la verdad es que nos emocionamos muchísimo”, relató a The Associated Press Alejandra Flores, que se acercó a vivir esta experiencia con sus hijas y pareja.

“Pudimos decir simplemente gracias y no nos salía la voz, nos quebramos”, añadió la mujer sobre el mensaje que dirigió al astro futbolista fallecido, cuya imagen la lleva a viajar al momento en que ella fue una niña, “Marcó nuestra infancia, muchas cosas”.

Diego “es volver a recorrer los 86, volver a los 80, cuando salimos campeones. Me acuerdo que salíamos todos los vecinos del barrio con la olla, a festejar. Es revivir, volver a pasar por el corazón”, señaló. “Triste y lindo a la vez, porque (Maradona) fue nuestro”.

Muchos de los mensajes giran en torno a momentos épicos de la carrera del futbolista, recordados eternamente en la memoria colectiva argentina: El gol del siglo o la Mano de Dios, el primer gol del partido ante Inglaterra que el árbitro no vio y dio como válido y el segundo, el mítico barrilete cósmico, como fue bautizado por el comentarista de fútbol uruguayo Víctor Hugo Morales, muy conocido en Argentina, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986, donde Argentina se coronó campeona del mundo dejando en el camino a la nación europea.

El partido terminó 2-1 en que Argentina se impuso a Inglaterra, un rival no solo en la cancha de fútbol sino también fuera, cuatro años después de la guerra de las Malvinas, eterna disputa política entre ambos países. Maradona se convirtió entonces en el héroe social argentino, el jugador venido del pueblo que materializaba la “venganza” futbolística en la cancha.

“Diego, bueno, nada, agradecerte por ese partido contra Inglaterra, los dos goles, uno mejor que el otro, la Copa del Mundo, la vuelta a Boca y todo”, le dejó grabado Sebastián Gaia, antes de tomarse una foto con un holograma de un jovencísimo Maradona, junto a su hija.

“Representa el heroísmo, el porte de jugador argentino, lo dejó claro en ese Mundial, en esos partidos que jugó, y es todo, es diferente”, explicó Gaia a la AP sobre sus sentimientos hacia el eterno 10 y de quien se declara fanático de muchos años y también por su padre, que al igual era su seguidor.

“Es un emblema”, continuó Gaia. “La mayoría de los argentinos sentimos cosas especiales por Diego, y es una forma de expresarse, simbólicamente, dejarle un mensaje a él”.

“Marcó toda una vida mía”, señaló Esther Leguizamón, que afirma tener la misma edad que él tuvo y haberlo seguido durante toda su vida. “Todavía no asumí su partida, para mí es doloroso”, añadió sobre la muerte de Maradona, que generó muchos homenajes multitudinarios en el país.

“Para mí Diego era una persona excepcional, no me importa muchas cosas de las que hablan de él como persona, para mí fue alguien que me marcó la vida. En lo bueno, siempre, siempre, y ahora mucho más”, añadió la mujer.

“Los maradonianos siempre estamos en contacto con él”, aseveró Leguizamón sobre la posibilidad de enviarle un mensaje a su ídolo que llegué al espacio.

“Diego era pueblo”, concluyó, sobre su carácter social de defensa de los más vulnerables.

Durante un mes los argentinos tendrán la posibilidad de hablar con un holograma del astro futbolístico argentino, que responde a preguntas mediante el uso de inteligencia artificial, hacerse fotos con su héroe en uno de sus mejores momentos futbolísticos, el Maradona de 1986, y enviarle mensajes en audio, texto o video que serán enviados al espacio en forma de discos duros en alguno de los botines de fútbol que pertenecieron a la gran leyenda de fútbol argentino, un emblema de lucha social para el pueblo argentino que todavía mantiene un recuerdo muy vivo de él. Los botines serán enviados en un satélite y podrán verse las imágenes de éstos en el espacio.

El avión partirá después en una gira por el mundo, que visitará Brasil, Colombia, México y Estados Unidos antes de llegar a Europa y hacer parada en Roma y Nápoles —dos lugares míticos en la carrera del 10— y aterrizar en el Mundial de Catar y donde personas de todo el mundo podrán dejar sus mensajes para el que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.