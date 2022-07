Vince McMahon se retira como presidente de WWE

Espn.Com

Orlando, EEUU

El personaje más importante en la historia de la lucha libre profesional está entregando las riendas.

Vince McMahon se retira como presidente y director ejecutivo de WWE, anunció el viernes. En un comunicado de prensa de la WWE, McMahon, de 76 años, anunció además que su hija, Stephanie, y el actual presidente de la WWE, Nick Khan, asumirán el cargo de codirectores ejecutivos. Stephanie, quien ha estado actuando como directora ejecutiva interina, también asumirá el cargo de presidenta, según el comunicado de McMahon.

"A lo largo de los años, ha sido un privilegio ayudar a WWE a brindarles alegría, inspirarlos, emocionarlos, sorprenderlos y siempre entretenerlos", decía la declaración de McMahon. "Me gustaría agradecer a mi familia por contribuir poderosamente a nuestro éxito, y también me gustaría agradecer a todas nuestras superestrellas y empleados pasados y presentes por su dedicación y pasión por nuestra marca. Lo más importante, me gustaría agradecer a nuestros fans por permitirnos entrar en sus hogares cada semana y ser su elección de entretenimiento".

El anuncio es una gran sorpresa, y el retiro de McMahon representa un cambio masivo en el mundo de la lucha libre profesional, donde ha sido un elemento fijo desde que compró la WWE a su padre en la década de 1980. McMahon convirtió a WWE en una marca de mil millones de dólares con alcance mundial, una promoción que se mantuvo firme durante décadas frente a su competencia. Los últimos meses han traído confusión para el ejecutivo y la WWE. El 17 de junio, McMahon renunció a su cargo como presidente y director ejecutivo a raíz de un informe del Wall Street Journal que reveló una investigación de la junta de WWE sobre un acuerdo secreto de $ 3 millones otorgado por McMahon a un ex asistente legal de WWE. Stephanie asumió el cargo de directora ejecutiva interina.

Pero en ese momento, McMahon aún conservaba su papel como jefe creativo de la WWE, y las fuentes le dijeron a ESPN que la renuncia de McMahon se debió a la óptica. La declaración emitida el viernes a los inversores de WWE tiene mucha más finalidad.

"Tengo mucha confianza en el éxito continuo de WWE, y dejo nuestra compañía en las capaces manos de un extraordinario grupo de superestrellas, empleados y ejecutivos, en particular, tanto la presidenta y codirectora ejecutiva Stephanie McMahon como el codirector ejecutivo Nick Khan", decía la declaración de McMahon. "Como accionista mayoritario, continuaré apoyando a WWE en todo lo que pueda. Mi agradecimiento personal a nuestra comunidad y socios comerciales, accionistas y la Junta Directiva por su orientación y apoyo a lo largo de los años".

WWE también anunció el viernes que el yerno de McMahon y esposo de Stephanie, Paul "Triple H" Levesque, regresaría a la compañía como jefe de relaciones con el talento, aunque no quedó claro de inmediato si eso está relacionado con la jubilación de McMahon. The Wall Street Journal siguió con otro informe sobre supuestas irregularidades de McMahon el 8 de julio. El periódico informó que la junta estaba investigando $ 12 millones entregados a cuatro ex empleados o contratistas de WWE para silenciar las acusaciones sobre la conducta sexual inapropiada de McMahon.

Los 12 millones de dólares incluían unos presuntos 7,5 millones de dólares para una exluchadora de la WWE que dijo que McMahon la obligó a tener sexo oral, la degradó y luego no renovó su contrato en 2005 después de que ella se resistiera a tener más encuentros sexuales con él.

McMahon dejará un legado complicado, plagado de escándalos, incluidos los cargos de que proporcionó a sus luchadores esteroides que le impuso el gobierno de los Estados Unidos en 1994. Un jurado declaró a McMahon no culpable.

A fines de la década de 1990, McMahon, quien también trabajó frente a la cámara como locutor durante años, se convirtió en un personaje clave en la pantalla durante uno de los períodos más calurosos para la WWE. Su malvado personaje jefe, el Sr. McMahon, que se enfrenta al antihéroe obrero "Stone Cold" Steve Austin, es una de las historias más memorables en la historia de la WWE. La disputa ayudó a WWE a superar a WCW, la promoción rival que WWE compró más tarde.

WWE se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa en 1999. Sus dos principales programas de televisión, "Raw" y "SmackDown", han estado entre los programas de cable mejor calificados desde la década de 1990.