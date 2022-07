Detroit y Atléticos dividen en doble cartelera, Jeimer Candelario conecta jonrón

AP

Oakland, California

Sean Murphy disparó un jonrón de tres carreras en una ofensiva de cinco anotaciones en la sexta entrada que rompió el empate a cero y los Atléticos de Oakland se impusieron el jueves 5-0 a los Tigres de Detroit, en el segundo partido de una doble cartelera.

Con el resultado, ambos equipos se dividieron los triunfos de sus dos enfrentamientos y la blanqueada fue la sexta de los Atléticos en la campaña.

En el primer duelo, Jeimer Candelario sacudió un jonrón y Robbie Grossman pegó dos dobles e impulsó tres carreras contra su exequipo y los Tigres doblegaron 7-2 a los Atléticos.

Murphi consiguió su 10mo vuelacercas frente al novato Garrett Hill (1-2), que jugó su tercera apertura en las Grandes Ligas. Con su cuadrangular, Murphy consigue por segunda campaña consecutiva al menos 10 cuadrangulares.

Stephen Vogt aportó un elevado de sacrificio y Tony Kemp un sencillo productor en el quinto episodio para los Atléticos, que han comenzado una tanda de ocho partidos en casa al inicio de la segunda mitad.

El dominicano Frankie Montás fue abridor en el Segundo encuentro tras perderse dos actuaciones debido a una inflamación en su hombro de trabajo.

Laboró tres innings y el dominicano Domingo Acevedo (2-2) cubrió la sexta entrada para llevarse la victoria.

Acevedo fue el tercero de seis lanzadores de Oakland que concretaron una gema de cuatro imparables en un partido que duró dos horas 45 minutos.

Montas tuvo que dejar el montículo en su anterior actuación el 3 de julio durante la visita a Seattle y no estaba previsto que cumpliera una jornada larga en el encuentro.

En el primer partido, Candelario disparó un jonrón como primero en el turno de bato en apoyo a Tarik Skubal (7-8), que ponchó a nueve y no permitió ninguna carrera sucia en seis impresionantes entradas en su regreso al Este de la Bahía.

El serpentinero volvió a la senda del triunfo gracias a su veloz slider tras perder cinco aperturas consecutivas del 12 de junio al 3 de julio.

“El slider es mi mejor lanzamiento y no me salía bien, no hacía lo que quería que hiciera”, declaró Skubal. “Logré recuperarle el efecto deseado y creo que por eso mis resultados han sido un poco distintos que antes”.

(Primer partido)

Por los Atléticos, el dominicano Ramón Laureano de 4-0.

Por los Tigres, los puertorriqueños Javier Báez de 5-3, dos anotadas, y Willi Castro de 5-0. El venezolano Víctor Reyes de 1-0.

(Segundo partido)

Por los Atléticos, el puertorriqueño Vimael Machin de 4-1, una anotada. El dominicano Ramón Laureano de 4-2, una anotada. El venezolano Elvis Andrus de 3-1. El dominicano Dermis García de 4-2, una antoada.

Por los Tigres, los venezolanos Víctor Reyes de 3-0 y Miguel Cabrera de 2-0. El puertorriqueño Javier Báez de 4-0. El venezolano Harold Castro de 4-1.