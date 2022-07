LJ Figueroa abraza el proceso en su ruta hacia la NBA

Sam Perley

Las Vegas

Una de las mejores partes de la Liga de Vernao de la NBA es que de los aproximadamente 400 jugadores que participan cada año, ninguno llegó a Las Vegas exactamente de la misma manera.

“Siento que todos los que están aquí en la Liga de Verano tienen una historia que contar y un camino único”, dice el escolta de los Hornets, LJ Figueroa. “Todos estamos aquí solo para mostrar nuestro talento”.

De hecho, Figueroa tiene una historia que contar y, en este momento, está agregando un nuevo capítulo emocionante, tal vez algo inesperado. A lo largo de sus primeras cuatro salidas en Nevada bañada por el sol, Figueroa, de 6-6 y 200 libras, se ha elevado en una rotación delanteros más delgada con una suma de 9.3 puntos con un 75.0% de tiros: anotó sus primeros 13 tiros en general: 5.3 rebotes, 3,0 asistencias y 1,3 robos. Su energía, comunicación y dureza han destacado. Tiene un gran olfato para la pelota, no rehuye el contacto y tampoco tiene miedo de hacer el trabajo sucio.

Figueroa, quien fue un Top 100 de la escuela secundaria salido de Massachusetts que originalmente se comprometió con New Mexico, cambió de rumbo en el último minuto y se inscribió en Odessa College en Texas en 2017. Después de convertirse en un Primer Equipo Nacional Junior College All-American, se transfirió a St. John's durante dos temporadas antes de terminar su carrera universitaria en Oregon.

Luego de una temporada con los Dallas Mavericks en la Liga de Verano 2021, donde promedió 7.0 puntos con un 36% de tiros, 7.6 rebotes y 1.4 asistencias en cinco salidas, firmó con los Leones de Santo Domingo en República Dominicana, a quienes ayudó a ganar el Campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto. Pasó el resto de la temporada jugando para los Santa Cruz Warriors de la G-League: 16,7 puntos con un 49% de tiros, 8,7 rebotes y 2,4 asistencias en 32 apariciones, antes de finalmente unirse a Charlotte.

“Me siento mucho más experimentado”, dice Figueroa, cuando se le pide que compare sus dos primeras experiencias en la Liga de Verano. “Mi cuerpo se siente mucho mejor. Mentalmente, siento que estoy todo el camino allí. El juego me está resultando mucho más fácil. Las lecturas están ahí. Mis compañeros están haciendo un gran trabajo. Tenemos muchos hombres grandes que son muy versátiles y eso hace que el juego sea mucho más fácil para nosotros. Solo estamos tratando de encontrar el gel adecuado”.

Y agrega: “Siento que los entrenadores confían en mí y yo confío en mis compañeros de equipo y entrenadores. Cuando vengo a practicar, trato de estar mentalmente encerrado en todo lo que hago. Así es como generamos confianza. Constantemente hablo con mis compañeros de equipo y trato de recogerlos con lo que sea, en la cancha, fuera de la cancha. Sé que nos acabamos de conocer, pero siento que todos los muchachos del equipo confían en mí”.

“LJ ha sido fantástico para nosotros”, afirma el entrenador principal de la Liga de Verano de los Hornets, Jordan Surenkamp. “Conocí a LJ por primera vez este verano y me emocioné cuando descubrí que estaría en nuestra lista y jugaría para nosotros. Aporta un tipo de tenacidad y un liderazgo que todavía no tenemos con muchos de los jóvenes. Es una voz nueva. Ha pasado por eso y jugó baloncesto profesional antes. Desde el punto de vista del baloncesto, compite, se comunica, ejecuta ofensivamente, puede defender múltiples posiciones y hacer tiros”.

Figueroa también tiene doble ciudadanía con la República Dominicana y ha representado a la selección nacional del país en múltiples ocasiones en partidos internacionales. Su viaje en el baloncesto ha sido todo un viaje hasta ahora y en un ambiente feroz como la Liga de Verano, donde todos están arañando y arañando para poner un pie en la puerta de la NBA, Figueroa se asegura de equilibrar sus objetivos a largo plazo con paciencia y perseverancia.

“Todo el mundo quiere acelerar el proceso”, dice. "Tienes que aprender. Acabo de salir de una lesión en el ligamento colateral medio hace un par de meses. Fue mi primera lesión en mi vida. Siento que me volví mucho más fuerte y tomé mi juego, mi cuerpo, mentalmente, todo más en serio. Al comenzar este año, todas las herramientas se están uniendo. Honestamente, estoy perdido en el camino, perdido en la salsa. Solo sigo adelante. Hay algunas noches en las que pienso en cómo he pasado por muchas cosas. Realmente no piensas en eso mientras estás moliendo. Todo el mundo simplemente trabaja”.

Pueden pasar muchas cosas en los próximos dos meses antes del inicio de los campamentos de entrenamiento de la NBA a fines de septiembre y Figueroa ciertamente les ha dado a los Hornets y a los otros 29 equipos algo en lo que pensar cuando se trata de completar sus listas. Todos tienen una historia que contar y si LJ Figueroa sigue jugando como lo ha hecho la semana pasada en Las Vegas, seguramente valdrá la pena seguirlo donde sea que termine.

“Honestamente, he estado trabajando toda mi vida”, agrega. “Voy a la cancha y simplemente trabajo. Practico, sea lo que sea, esté donde esté, simplemente trabajo. Si estoy en República Dominicana, estoy trabajando. Solo entro y hago mi papel. Mientras haga mi papel y sea yo mismo, no puedo fallar”.