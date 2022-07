David Ortiz: Medias Rojas deben retener a Devers y Bogaerts

Ian Browne

MLB.com

En menos de dos semanas, el dominicano David Ortiz ingresará oficialmente al Salón de la Fama. Pero ahora, es “sólo” un aficionado de los Medias Rojas. Uno que cuenta con una opinión muy importante sobre lo que necesita para triunfar en Boston.

El jueves, Ortiz dejó claro que los Medias Rojas deben hacer lo posible para mantener intacta la parte izquierda de su cuadro interior (Xander Bogaerts y el dominicano Rafael Devers) más allá de sus contratos actuales.

Bogaerts tiene una cláusula para salirse de su contrato de tres años y US$60 millones después de esta campaña. Boston tiene bajo control contractual a Devers hasta el 2023.

Para Ortiz, ver a cualquiera de los dos con otro uniforme sería muy doloroso.

“Cuando tienes a chicos como [Devers] y Bogaerts en tu alineación, le quitas presión a los demás”, dijo Ortiz. “Saben cómo aliviar a los demás. Saben lo que es jugar en Boston. Confía en mí, jugar en Boston no es para todos los jugadores. Jugué ahí mucho tiempo, y presenta una distracción para muchos. No saben cómo manejarlo”.

Durante el tiempo que Ortiz estuvo con los Medias Rojas, varios jugadores como Carl Crawford, Hanley Ramírez y Pablo Sandoval llegaron al equipo con contratos importantes, pero no pudieron estar a la altura de las expectativas. Aunque John Lackey y David Price ganaron la Serie Mundial con Boston, el dominicnao fue testigo de cómo ambos monticulares estuvieron bajo escrutinio constante mientras estaban con el club.

Ortiz lo sabe muy bien.

“Jugué con muchas superestrellas que han lucido bien en otras partes, pero comenzaron a presentar problemas tras su llegada a Boston, porque no pudieron manejar lo que ocurre aquí”, expresó Ortiz. “Estos dos chicos crecieron acá. Sabes lo que puedes esperar de ellos”.

Ya sea en el Fenway Park o viendo el juego por televisión, Ortiz sabe cuáles son los jugadores que quiere ver en el plato en los momentos más importantes.

“Como fan, que es lo que soy ahora, sé lo que espero de esos chicos”, dijo Ortiz. “Sé exactamente lo que voy a recibir de ellos. Son los mejores jugadores para representar a los Medias Rojas. Necesitamos retenerlos”.

El director de operaciones de béisbol, Chaim Bloom, ha dicho en repetidas ocasiones que quiere mantener a ambos jugadores a largo plazo.

Aunque Bogaerts tiene tres años restantes en su contrato, los pactos conseguidos recientemente por otros paracortos podrían hacer que ejerza su opción para salirse del acuerdo y probar el mercado libre.

Antes del día inaugural, se confirmó un informe que decía que las negociaciones para una extensión entre Bogaerts y Boston se habían estancado.

“No funcionó, pero ya lo superamos. No puedo pensar en eso ahora”, señaló en su momento Bogaerts. “Es así, tengo que prepararme para una temporada”.

De su parte, Devers juega con la misma energía con la que lo hacía Ortiz y ha admitido que le encanta la atmósfera que genera jugar en Boston.

La semana pasada, se le preguntó si le gustaría mantenerse en el equipo una vez terminado su contrato.

“No recae totalmente en mí, pero no conozco a ningún otro equipo. Me encanta la ciudad, mis compañeros, coaches”, dijo Devers. “No conozco otro equipo, así que, claro, me gustaría estar aquí. Pero no está en mis manos”.