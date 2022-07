Alex Rodríguez se siente bienvenido "con los brazos abiertos" por la NBA

AP

Las Vegas

Alex Rodríguez estaba parado cerca de su asiento a un lado de la duela, ajeno a algunos fanáticos que estaban tomando una foto rápida del gran beisbolista mientras pasaban a su lado.

Él estaba observando el calentamiento de los Timberwolves de Minnesota en su lugar.

Rodríguez, actualmente miembro del grupo de propietarios de los Timberwolves, con planes de asumir el control mayoritario del equipo junto con su socio Marc Lore a partir del próximo año, dijo el miércoles que está disfrutando su transición del béisbol al baloncesto y de ser jugador a ser directivo, y ha notado que todavía está aprendiendo.

“Quiero decir, mi aproximación es desde una perspectiva diferente, estando en el béisbol por cerca de un cuarto de siglo y ahora es interesante tomar mi experiencia en Grandes Ligas, de las transmisiones y ahora estar aquí como un dueño”, dijo Rodríguez en una entrevista con The Associated Press, antes de observar el partido de Minnesota en la Summer League en Las Vegas en contra de Milwaukee. “Ha sido grandioso. La NBA me ha dado la bienvenida con los brazos abiertos”.

Y los Wolves no han estado sentados cruzados de brazos desde que Rodríguez y Lore comenzaron el proceso de propiedad.

Minnesota ha sido una de las historias más grandes en la liga en la temporada baja, primero al llevarse al directivo Tim Connelly de los Nuggets de Denver para asumir el cargo de presidente en los Timberwolves. Luego vino el intercambio, adquiriendo a Rudy Gobert de Utah por un grupo de jugadores y selecciones de draft, un movimiento que creó tal vez una línea de primer nivel en la liga uniendo a Gobert para jugar al lado de Karl-Anthony Towns.

“Todo se trata de los fanáticos en Minnesota. Pienso que se merecen un equipo ganador”, dijo Rodríguez. “Se merecen consistencia, continuidad”.

Taylor aceptó vender a los Timberwolves por mil 500 millones de dólares a Lore y Rodriguez. Lore se convirtió en jefe de e-commerce de Walmart en 2016, cuando la cadena minorista compró su empresa startup Jet.com en un intento de impulsar el negocio en línea.