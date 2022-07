The Open Championship: 150 años de puro golf

Félix Olivo

Hola Fiebruses. El golf celebra su fiesta anual con la celebración del cuarto major del año, esta vez con un sabor muy especial, pues se celebra la edición 150 de The Open Championship en la meca del juego, el Old Course de St. Andrews. Escribo estas líneas desde el centro de prensa de la R&A y del torneo, una dicha que comparto con ustedes. Diariamente estaré haciendo reportes desde aquí y no se pierdan los LIVES que estaré realizando, así como un programa que sé disfrutarán tanto como yo estoy disfrutando hacerlo. Les traigo hoy detalles del torneo y su historia para que sientan un poquito de la buena vibra que vivimos aquí en esta preciosa ciudad ubicada en el condado de Fife. Arrancamos.

La ciudad: Saint Andrews se sitúa en la costa este de Escocia, en el condado de Fife, y es una de las ciudades más antiguas e históricamente importantes de Escocia a pesar de su reducido tamaño. En ella se encuentra la Catedral de St. Andrews, (antiguamente la más grande de Escocia), un castillo, (ambos casi en ruinas), y una de las universidades más antiguas y prestigiosas del Reino Unido. La ciudad es considerada como "la cuna del golf", ya que en ella se encuentran el Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews -el club de golf más antiguo del mundo- y el Old Course de St. Andrews.

El Campo: El Old Course es uno de los campos de golf más viejos del mundo, y probablemente el más antiguo de los que existen en Escocia. Es un campo público dirigido por "The St. Andrews Links Trust" bajo supervisión del Parlamento Escocés. La casa club del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) está situada detrás de la salida del hoyo 1, y aunque pareciera que el campo pertenece al club, lo cierto es que existen varios clubes que disfrutan del privilegio de jugar en el. Una de las características principales del Old Course son sus inmensos greens dobles, pues siete de ellos son compartidos y solamente los hoyos 1, 9, 17 y 18 tienen un green único. Otra característica única es que el recorrido puede hacerse en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Actualmente se juega en sentido contrario a las agujas del reloj, aunque un día al año se permite jugar al revés.

El torneo: The Open Championship, organizado por la R&A, es el torneo de golf más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos. Fundado en 1860, originalmente se celebraba anualmente en el Prestwick Golf Club, para luego rotar entre un grupo selecto de campos de golf tipo links del Reino Unido. Se denomina “The Open”, porque es abierto a profesionales y amateurs que entran por invitación o calificación. El éxito del torneo ha conducido a que se realicen otros torneos abiertos de golf en todo el mundo. El actual campeón es Collin Morikawa, quien ganó el Abierto #149 en el Royal St. George's Golf Club en Sandwich, Inglaterra.

Pasados campeones en St. Andrews: De la era “moderna” (1960 hacia acá), han ganado allí Kel Nagle (1960), Tony Lema (1964), Jack Nicklaus (1970, 1978), Seve Ballesteros (1984), Nick Faldo (1990), John Daly (1995), Tiger Woods (2000, 2005), Louis Oosthuizen (2010), y Zach Johnson (2015).

TV: El torneo lo pueden ver por ESPN LA, NBC y Peacock de jueves a domingo y seguirlo toda la semana por Golf Central LIVE por Golf Channel.