Luis Chanlatte renuncia a la vicepresidencia del COD

Santo Domingo

El licenciado Luis Chanlatte presentó este lunes formal renuncia como primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano.

A continuación, transcribimos la carta de renuncia enviada al Comité Ejecutivo del organismo que preside Antonio --Colin-- Acosta:

Luego de los Juegos Olímpicos de Tokio, la prensa inició una campaña para criticar los “viáticos” le advertí al COD que debía ofrecer una explicación al país, pero nunca lo hizo.

Cuando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dijo que el COD había presentado debilidad en su rendición de cuentas, solicité informaciones y me fueron negadas.

Más adelante advertí que la modificación estatutaria debía postergarse y crear varias comisiones y talleres de trabajo para consensuar y adaptarlos realmente hacia el futuro, nuevamente no fuimos escuchados, creándose una situación de enfrentamientos entre compañeros sin necesidad que determinó que dichas modificaciones fueran postergadas hasta el 2023.

Cuando de manera indelicada se dirigió una comunicación directa al presidente Luis Abinader reclame institucionalidad, pero no fui escuchado.

Cuando advertí que Miderec retiraría su apoyo económico al Albergue por la poca transparencia que el COD presentaba en los ingresos generados y en el nombramiento de familiares de compañeros tampoco fui escuchado, finalmente Miderec se retiró.

También le advertí al COD que, si no manejábamos de manera correcta los fondos recibidos para el Albergue, Tokio y Panamericanos Juveniles para el próximo ciclo 2022, Miderec no los volvería a depositar en el COD, tampoco me hicieron caso. Finalmente, Miderec está administrando los fondos del Ciclo Olímpico de manera directa (Bolivarianos, Caribeños, Centroamericanos, etc.).

He soportado desde el propio COD de manera estoica, persecución, desconsideración, campañas de descredito y muchas otras indelicadezas que me obligan a demostrarle a la dirigencia olímpica que se puede aspirar a la presidencia del COD y otros cargos sin usar los recursos del organismo con un manejo irresponsable e inadecuado de fondos públicos y privados que desbordaron el presupuesto aprobado para el año 2021 que era de RD$115,000,000.00 (Ciento quince millones con 00/100 pesos) pero que al final el COD recibió ingresos por más de RD$451,112,056.00 (Cuatrocientos cincuenta y un millones ciento doce mil cincuenta y seis con 00/100 pesos).

En ningún momento eso se llevó al Comité Ejecutivo y a una Asamblea Extraordinaria para la modificación al presupuesto aprobado y las partidas donde serian distribuidos esos excedentes que alcanzo la suma de (RD$336,112,056.00), que resultaron de publicidad con Ministerio de Educación, aportes de Miderec para Tokio y Panam Juvenil, ingresos del Albergue Olímpico y aportes internacionales. Este procedimiento era de cumplimiento obligatorio, pero no se me escucho.

Asimismo, en mayo del 2021 advertimos que faltaban 32.0 millones dentro del presupuesto de clasificación, base entrenamiento y utilería de las federaciones deportivas para los Juegos de Cali, la respuesta fue convocar un conversatorio para acorralarme, al final solo depositaron 20.0 millones en ese renglón quedando 12.0 millones en otras áreas ajeno al presupuesto propuesto y avalado por la Unidad de Contraloría de Miderec.

De ahí que en virtud del artículo 31.4 de nuestros estatutos, solicitamos una auditoria forense para aclarar diversos manejos, la cual nos fue negada.

Reclamamos en muchas ocasiones dar cumplimiento al artículo 43 y 31.5 sobre la sustitución de miembros del Comité ejecutivo que fue violentado olímpicamente en las Asambleas Ordinarias de septiembre 2021 y marzo 2022 aún bajo nuestra protesta pública.

Esta renuncia, se inscribe en la historia del COD que en sus casi 76 años de fundado, ningún miembro del Comité Ejecutivo se había atrevido a renunciar marcando un hecho histórico único y demostrándole al país que podemos ser diferentes y dejar de lado los intereses personales para dar paso a decisiones que sirvan de punto de partida para crear un Comité Olímpico para todos y con credibilidad en la sociedad.

Continuaremos con nuestra campaña a la presidencia del COD sin obsesión alguna, con la esperanza de que muchos de nuestros dirigentes dejen de actuar, pensando solamente en su propio interés y reflexionen si vale la pena ceder en los principios, a cambio de ser elegidos para un puesto del Comité Ejecutivo, retrasando el cambio profundo que es necesario en el COD para rescatar la confianza y ser referente positivo para las futuras generaciones.

El COD dice que está en procesos de cambio, pero sus acciones se pueden catalogar como gatopardismo decir que se está cambiando todo, para en el fondo dejarlo igual, erradicando lo lúdico y placentero que debería ser el ejercicio de un dirigente deportivo.

Tampoco hemos estado de acuerdo con solicitar un préstamo a instituciones bancarias o personas físicas para usarlos en la delegación de los juegos invitacionales bolivarianos de Valledupar pues es de carácter obligatorio llevar ese préstamo a una Asamblea Extraordinaria para solicitar su aprobación o no, debido a que se comprometen los bienes del COD. Una vez más, no hemos sido escuchados.

Tampoco apoyamos el manejo de las relaciones del COD con el actual ministro de Deportes Francisco Camacho un compañero que preside la federación de Tae Kwon Do y que ha realizado aportes al movimiento olímpico, nunca visto en la historia olímpica nacional.

Renunciamos a ser parte de la Comisión de Solidaridad, porque desde nuestra óptica falta apertura y democratizar la distribución de ese capítulo, como también me he opuesto a incluir en delegaciones más personal del necesario o hacer aportes económicos a ciertas federaciones.

En verdad, la culpa de estos desaciertos que no se pueden escudar bajo las medallas alcanzadas por nuestros valiosos y sacrificados atletas es de los miembros del comité ejecutivo y de los miembros de la asamblea que obsesionados con mantenerse en sus puestos y otros por ocupar nuevos puestos han sacrificado el ideal Olímpico por ambiciones meramente personales. Mi formación dirigencial y mis convicciones éticas y morales me impiden ser parte de ese Comité Ejecutivo.

Quiero pedirle disculpas a mi mentor ido a destiempo, Nelly Ml. Doñé, pero sé que él aprueba esta decisión basada en hechos que jamás hubiera permitido.

Agradeciéndoles sus atenciones, se despide de ustedes, Luis Chanlatte

Federación Dominicana de Wushu

c.c. Presidente Ad-Vitam

Miembro COI-Rep. Dom.

Ministro de Deportes

Federaciones Deportivas Nacionales

Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo

Oficina Ética e integridad gubernamental

Dirección CRESO

Prensa Nacional