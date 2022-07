Villa Faro gana torneo taekwondo de los III Juegos Deportivos Santo Domingo Este

Santo Domingo Este

La Escuela New Era de Tae Kwon Do del Club Deportivo y Cultural Villa Faro en la Circunscripción Uno se alzó con la mayor puntuación al ganar la mayoría de sus combates y obtuvo el primer lugar del Torneo de Tae kwon Do, dentro del marco de los III Juegos Deportivos de Santo Domingo Este, con los que el Ayuntamiento del Municipio SDE, conmemora los 20 años de fundación de la Provincia Santo Domingo.

Los atletas de la Escuela New Era del Club Villa Faro dirigidos por el Maestro Henrry Rodriguez, en conjunto con MTA Fábrica de Campeones de Bello Campo Norte, acumularon los mejores registros por combates en la Circunscripción Uno, para superar a los clubes y escuelas de Tae Kwon Do de las circunscripciones Dos y Tres de Santo Domingo Este, en el torneo de Tae Kwon Do, que se desarrolló en el Multiuso de la Junta de Vecinos de Bello Campo Norte, quedando en Segundo Lugar la Circunscripción Tres y en Tercer Lugar la Circunscripción Dos.

Ceremonia de apertura

Previo a los combates se llevó a cabo una ceremonia en la que el director de Combate de Tae Kwon Do Maestro Miguel Guerrero, pronunció las palabras de Orden y dio formal apertura a los combates, según estaban contemplados en el programa y orden de competencia. Guerrero exhortó a las autoridades deportivas nacionales a dar un mayor apoyo al deporte del Tae Kwon Do indicó que todos los jóvenes deben hacer este deportes pues adquieren disciplina y voluntad lo que les asegura cumplir sus metas y objetivos en la vida.

Acto de premiación

El profesor Roberto Neris, Director de Deportes y Recreación del Ayuntamiento Santo Domingo Este, encabezó la ceremonia de premiación de los atletas ganadores, acompañado de los reconocidos deportistas Franklin Duval y Danny Vizcaino Excampeón Mundial de Tae Kwon Do, quienes entregaron las preseas de oro, plata y bronce a los atletas ganadores.

Expreso emotivas palabras para los presentes, reconociendo el esfuerzo de los clubes y escuelas de Tae Kwon Do presentes. Les exhorto ““Queremos que ustedes sean los mejores atletas medallistas en estas competencias, pero también queremos que ustedes sean los mejores estudiantes y los mejores profesionales de nuestro municipio SDE”, sostuvo.