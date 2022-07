Torneo Green Garden y LPGA Amateurs: Golf a toda marcha

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Varios eventos durante el fin de semana, destacado la celebración del Torneo Green Garden, y el LPGA Scramble Open Punta Cana, además de la parada de la Liga Arobaun y el Mercedes Benz Golf Trophy. Desafortunadamente por razones de espacio no podemos ponerlos todos, pero les traigo el detalle de los que menciono en el “headline”.

Torneo Green Garden: Franz Acevedo y George Veras ganaron con 63 golpes neto la tercera edición de este torneo en el desafiante Hard Rock Golf Course. Green Garden es una multinacional que genera mas de 800 empleos en el país, y que se dedica al cuidado de campos de golf y jardinería y mantenimiento de áreas verdes residenciales y corporativas. El torneo (por invitación) tuvo la participación de 54 jugadores que compitieron bajo el formato Scramble en parejas con el 25% del hándicap. Me dio mucho gusto escuchar a Don Juan Arimón, presidente de la empresa, quien, tanto en sus palabras de inauguración como de cierre, dejó entrever que, tras lo sucedido con la pandemia, su enfoque y capacidad salieron fortalecidos. Son palabras de aliento que celebro, pues demuestra que tiene fe en el país y en nuestra gente. Los ganadores fueron: Categoría A: 1ero., Franz Acevedo y George Veras (63), 2do., Jorge Puente y Alberto Smith (68), y 3ero., Antonio Pérez Hernández y Javier Moreno (69). Categoría B: 1ero., Mario Betances y Luis Emilio Betances (62), 2do., Silfredo Germosén y Ezequiel Pinillos (67), y 3ero., David Barreiro y José Abreu (68). Fernando de los Santos, Daniel Hernández, George Veras y Ezequiel Pinillos ganaron los acercamientos a bandera localizados en los hoyos 4, 8, 10 y 15, respectivamente. Roque del Rio se llevó el drive mas preciso (hoyo 2), y George Veras obtuvo el drive mas largo (hoyo 17). La premiación se realizó en los salones Filmore 10 y 11 del Hard Rock Hotel. La noticia completa está en nuestra web.

LPGA Scramble Open Punta Cana: Cuando se le pone amor a las cosas se nota, y la directiva de este tour femenino viene desarrollando, a paso lento pero seguro, una buena opción para el golf femenino con la puesta en escena de este capitulo local amateur de la LPGA. Hace poco celebraron su gran evento Scramble en Punta Cana con la innovación de que, en un evento femenino, participaron hombres, lo cual me parece súper atractivo. La crónica completa la pueden ver en www.fiebredegolf.com, pues por razones de espacio no caben aquí. ¡Suerte, chicas!

Mario Emilio Guerrero: Se nos fue un gran amigo, profesional a carta cabal y un profesional como pocos. Amigo de los amigos, Mario siempre me distinguió con su amistad, sus consejos, y me daba mucho gusto que de vez en cuando me decía que seguía mis pasos y que leía este espacio en el Listín. La crónica deportiva pierde un ser humano excepcional. Paz a su alma, y conformidad a su esposa Nieves y a su hijo Mario Antonio.