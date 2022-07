Kyrgios debe comparecer ante un tribunal de Australia

AP

Wimbledon, Inglaterra

Nick Kyrgios, quien acaba de clasificarse a los cuartos de final de Wimbledon, deberará comparecer ante un tribunal en su natal Australia el próximo mes, y el abogado que le representa dijo el martes que la “naturaleza precisa” de las acusaciones “no han sido confimadas por la fiscalía” o el tenista de 27 años.

“Aunque el señor Kyrgios se ha comprometido en responder a cada una de las acusaciones, el tomarse con seriedad el asunto no justifica una malinterpretación del proceso que el señor Kyrgios tiene que cumplir”, dijo el abogado Pierre Johannessen en un comunicado enviado por correo electrónico a la prensa.

Johannessen escribió que “las acusaciones no son consideradas como un hecho” por el tribunal, y que Kyrgios “no es considerado acusado” hasta su primera comparecencia en el tribunal.

El diario The Canberra Times informó que Kyrgios deberá comparecer ante el tribunal el 2 de agosto. La publicación cita a la policía local al reportar que un individuo australiano de 27 años está involucrado en un caso de “agresión común” tras un incidente ocurrido en diciembre de 2021”.

La policía de Canberra no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

Kyrgios enfrentará al chileno Cristian Garín en Wimbledon el miércoles. Será el tercer duelo de cuartos de final en un Grand Slam que disputa el australiano — tiene foja de 0-2 en las otras — y la primera en siete años y medio.

Un portavoz de la ATP dijo que el circuito masculino “está al tanto del caso en Australia que involucra a Nick Kyrgios pero al ser un proceso legal en marcha sería inapropiado formular comentarios en este momento”.