Wimbledon apela la multa impuesta por la WTA por veto a los jugadores rusos

AP

Wimbledon, Inglaterra

El All England Club apelará la multa aplicada por la gira femenina por el veto a los tenistas de Rusia y Bielorrosia en Wimbledon y otros torneos británicos debido a la guerra en Ucrania.

La Federación Británica de Tenis también recurrirá la sanción económica impuesta por la WTA luego que no se permitó la participación de los jugadores de ambos países para la gira en césped el mes pasado en Eastbourne, Nottingham y Birmingham.

El Daily Mail fue el primer medio en informar sobre las multas que totalizan el millón de dólares. La federación recibió una penalización de 750.000 dólares y el All England Club — organizador de Wimbledon — tendrá que pagar 250.000 dólares.

“Está sujeto a un proceso legal, así que no puedo hacer comentarios específicos al respecto”, señaló la directora ejecutiva de Wimbledon Sally Bolton el lunes. “Nos mantenemos firmes con la decisión que tomamos. Estamos profundamente decepcionados con la reacción de los circuitos a esa decisión, y me temo que no puedo abundar más en eso”.

Bolton indicó que el club apeló la multa que la WTA la impuso. En cuanto a si la ATP — la gira masculina — también decretó una multa, Bolton dijo que “aún estamos a la espera de saber de ellos”.

El club anunció en abril que, tras seguir la política del gobierno británico, no permitiría la participación de jugadores de Rusia y Bielorrusia en la edición 2022 de Wimbledon.

La prohibición marginó a figuras del calado del ruso Daniil Medvedev, el actual número uno del mundo y reinante campeón del Abierto de Estados Unidos. También quedó fuera la bielorrusa Victoria Azarenka, campeona de dos grandes.

En respuesta, la WTA y la ATP tomaron la decisión sin precedentes de no repartir puntos en el torneo de Grand Slam en césped que comenzó la semana pasada y culmina el domingo.

Portavoces de ambas giras no respondieron de inmediato a pedidos de comentarios.