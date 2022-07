Carlos Sainz con Ferrari gana la pole en Gran Premio Británico de Fórmula Uno

AP

Silverstone, Inglaterra

Carlos Sainz fue el más veloz bajo la lluvia el sábado en la clasificación para el Gran Premio Británico de Fórmula Uno y ganó la primera posición para la largada en la carrera del domingo. Superó por 0.72 segundos al actual campeón de la F1 Max Verstappen, quien recibió algunos abucheos.

“Tal vez algunos no me quieren, pero está bien”, dijo Verstappen. “No me importa”.

Sainz, con Ferrari, registró el mejor tiempo con 1 minuto 40.983 segundos hacia el final de la tercera sesión de clasificación, Fue la séptima pole para Ferrari en las 10 carreras de lo que va de la temporada, aunque en las ocasiones anteriores la ganó su compañero de equipo Charles Leclerc.

“Mi primera pole”, dijo Sainz. “Siempre es algo especial, y sobre todo lograrlo en Silverstone bajo la lluvia. Mantuve la calma durante toda la sesión y al final decidí lanzarme”.

Sainz estuvo a punto de lograr el primer triunfo de su carrera en Canadá, cuando llegó inmediatamente después de Verstappen.

Leclerc partirá en tercera posición y el mexicano Sergio “Checo” Pérez en la cuarta con el segundo Red Bull.

El séptuple campeón Lewis Hamilton quedó quinto en la carrera en la que es el ídolo local. Mercedes aparentemente ha avanzado en la solución de su problema de rebotes a alta velocidad. Su compañero de equipo George Russell fue octavo.

Al hablar junto a la pista después de la clasificación, el holandés escuchó los abucheos. Verstappen y Hamilton chocaron aquí el año pasado, el holandés se estrelló contra un muro, mientras que el inglés superó una penalización y ganó la carrera.

El incidente recalentó su enconada rivalidad en una competencia por el título ganada finalmente por Verstappen. En el hospital donde lo mantuvieron en observación, Verstappen acusó a Hamilton de conducta antideportiva por festejar su victoria mientras a él lo evacuaban por razones médicas.

La primera plana en los días previos a la carrera de este año fue dominada por declaraciones del excampeón Nelson Piquet, quien usó términos racistas y homófobos para referirse a Hamilton en una entrevista filmada el año pasado después del choque en Silverstone. La entrevista solo recibió amplia atención este año.

Hamilton y otros pilotos condenaron a Piquet. Verstappen, pareja de la hija de Piquet, Kelly, dijo que el brasileño había empleado términos “muy ofensivos”, pero añadió que era “un tipo muy simpático y tranquilo”, y nada racista.

Leclerc dijo que su Ferrari fue “competitivo”, pero que un error le impidió disputar la pole.

“Sabía que era la vuelta en la que tenía que definir todo y no lo hice como piloto, así que no mereecía estar en la pole”, dijo.