Anuncian Clásico Pequeñas Ligas en Punta Cana

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

El Banco de Reservas acordó este jueves brindarle todo el respaldo al Clásico de Béisbol de Pequeñas Ligas, evento que con la participación de cuatro países será celebrado del 6 al 10 de julio en Punta Cana, en opción a la Copa BanReservas.

El pacto fue firmado por José Manuel Almonte, sub administrador de BanReservas, quien representó en el acto al administrador de la institución Samuel Pereyra, y Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, entidad que tiene bajo su responsabilidad la coordinación y el montaje de esta sede de béisbol a celebrarse en el Caribe, cuyo ganador obtendrá un único cupo disponible para participar en el tradicional evento de pequeñas ligas de la Williamsport a efectuarse este año en agosto próximo.

Tras sufragar el acuerdo, Almonte señaló que para la entidad que representa más que un apoyo es un deber que tiene BanReservas con el deporte en sentido general y en este caso corresponde brindarle su gran espaldarazo a este certamen de gran historia para el béisbol menor.

“Para el señor Pereyra y un servidor es algo social, moral, personal desde que asumimos el reto de mantener a esta institución en el lugar y nivel que ha permanecido”, sostuvo Almonte tras el encuentro en que se rubricó el soporte y fueron mostrados los uniformes en encuentro celebrado en el salón de actos del edificio principal de BanReservas.

Agrega su sentido de realizar sus aportes a las diversas actividades que convergen en la sociedad, de esta manera queremos que nos observen, personas que apoyamos 100 por ciento a nuestro país, bajo la dirección de nuestro presidente Luis Abinader, quien nos instruyó en el camino hacia ese pensamiento que ya teníamos”, añadió Amonte, desde pequeño un gran enamorado del deporte.

Siempre he dicho que “ una nación sin jóvenes no es nación y un joven sin deporte no es joven, pues la disciplina se crea desde la juventud”, agregó

Habla Junior Noboa

Mientras que Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, valoró sobremanera este acuerdo al que arribó BanReservas con la Little League Baseball, entidad histórica, conocida mundialmente en más de 130 países y es la única deportiva en Estados Unidos que cuenta con una licencia federal.

Desde su fundación en 1939, la Little League Baseball ha ido creciendo de manera vertiginosa y cuenta con más de 120 naciones afiliadas y más de 1.5 millones de niños han participado en estos torneos y supera los 1.6 en cuanto a voluntarios.

“Tendremos en el torneo de Williamsport a unos 40 países participantes”, sostuvo Noboa, quien en 1976 fue parte del equipo dominicano que participó en este certamen.

El evento

La justa a efectuarse del 6 al 10 de julio en el complejo de Punta Cana contará con seis equipos, representando a cuatro países, Cuba, Aruba, Curazao, que estará con dos conjuntos y los dominicanos que también asistirán con dos clubes.

En el caso de esto último los equipos quisqueyanos serán las Ligas Eduardo Sosa, de San Cristóbal y los Bravos de Pontezuela, de Santiago.

Los equipos serán divididos en dos Grupos, el A que estará integrado por las Ligas Eduardo Sosa, Pabao, de Willemtad, Curazao y Aruba North Oranjwestad. En el B accionarán Bravos de Pontezuela, Villa Clara, de Cuba y Pariba , de Curazao.

En la actividad con la crónica deportiva estuvieron presente varios ejecutivos de BanReservas, Franklin De la Mota, viceministro Administrativo de Deportes, así como José Guzmán, de la Little League Baseball, José Dijols, de Operaciones Little League, Sócrates Aguasvivas e Ivonne Hernández, asistentes del Comisionado Nacional de Béisbol.