Serena Williams: "No sé qué voy a hacer en el futuro"

EFE

Londres

Serena Williams, que perdió este martes en su debut en Wimbledon, puso en duda su futuro y dijo que no sabe qué va a hacer ni si éste va a ser su último Wimbledon.

"No puedo responder a esa pregunta", dijo Serena cuando fue preguntada sobre si este ha podido ser su último Wimbledon. "No sé qué voy a hacer. Vivo en el día a día. Juego día a día", añadió.

La estadounidense, ganadora siete veces en el All England Club, cayó en el 'super tie break' del tercer set ante la francesa Harmony Tan, en su primer encuentro individual en un año.

"Definitivamente ha sido mejor que el año pasado", bromeó Serena, después de que en 2021 se lesionara en la pierna tras disputar solo seis juegos en primera ronda.

Sobre si estaría contenta si este es su último recuerdo en Wimbledon, Serena fue clara: "Obviamente no, definitivamente no. Pero di todo lo que podía. Te apetece volver a entrenar, porque has estado muy cerca. Te da la sensación de que puedes conseguirlo si quieres (ganar partidos)", agregó.