Cortitos del golf de aquí y de allá

Hola Fiebruses. Tras el gran suceso que fue la celebración del US Open, el mundo del golf sigue en ebullición, especialmente por la embestida de la LIV Golf, la nueva liga que rivaliza con el PGA Tour, y además por las noticias locales que se suceden en el patio. Aquí vamos con ellas en cortos en un Up and Down ampliado. Arrancamos.

* Viaje de ganadores Torneo BM Cargo. ¡Qué experiencia! El viaje de este año a Carolina del Norte fue "con esteroides", y no solo asistieron los ganadores de los mejores scores overall (Juan Carlos Pichardo-Edgar Alma y Alexander Balbuena-Ruddy Daly), sino que además fueron 15 Fiebruses más junto al presidente de la empresa, Ramses Atallah. Allá nos hospedamos en el Talamore Golf Resort y jugamos en los campos Mid South, Pinehurst No. 5. Tobacco Road, y New Course, y compartimos un fin de semana inolvidable. Definitivamente unos días que quedarán en el recuerdo por las anécdotas, el pool, los tabacos y las risas. * Por cierto, ya fue enviado el "warning' de inscripción del torneo. Mañana es la fecha de inscripción, aunque recuerden que enviar el formulario no garantiza estar dentro, pues ciertas restricciones aplican. El evento va 22, 23 y 24 de septiembre en Punta Espada. * La LIV le ha salido respondona al PGA Tour. Creo que ni ellos mismos esperaban que muchos jugadores apoyarían la nueva liga, sacándole "la alfombra de los pies" al tour. Cada semana mas y mas jugadores de cartel se suman a la LIV, y solo el tiempo dirá si hicieron bien o mal. Es una lucha de poder en la que el dinero es el rey, y ambos tienen mucho menudo para devolver. * Este sábado es el Torneo Green Garden. Un evento invitacional en el Hard Rock Golf Course que estaremos montando y que hemos trabajado desde sus inicios, cosa que agradezco. Luego les daré los resultados. * Dentro de solo días viviré otra gran experiencia en The Open Championship. Estaré en la edición del 150 aniversario del torneo que se jugará en el Old Course de St. Andrews, y desde allá haré una gran cobertura del que es considerado el evento del año. * Y las trampas y manejos amañados de hándicaps? Bien, gracias. Qué pena que, como sociedad, la mala fe y el deseo inusitado de ganar un trofeo y de ser "reconocido" provoque que la gente haga lo que sea para "llevarse un muñeco" mal ganado a su casa. Siempre me he preguntado: ¿cómo se sentirá alguien llevando a su esposa e hijos un trofeo que se ganó haciendo trampas, ya sea en el campo o amañando su hándicap? Hay que estar muy desubicado del caco para sentirse bien haciendo eso. * Sigo con la LIV. Ayer fue anunciado un acuerdo con el Tour Europeo (DP World Tour) que va hasta 2035 en el que informan que del 15% de propiedad que tenía el PGA, ahora es 35%. Pero lo principal es que los 10 primeros lugares al cierre de la temporada se ganan la tarjeta del PGA Tour para el próximo año calendario, lo cual es una gran noticia para los jugadores. Como siempre se ha dicho, la competencia es buena y el "affaire" PGA-LIV lo confirma.