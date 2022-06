Jimmy Llibre enfocado en ganar campeonato el Porsche NA

SANTO DOMINGO

El piloto dominicano, Jimmy Llibre Jr. del equipo MDK Motorsports, quien se mantiene firme en la primera posición en el Porsche Sprint Challenge North America, señaló este sábado que su meta es ganar este campeonato que finaliza en el mes de septiembre.

Al ser entrevistado en el programa “Dominicana Buenas Noches”, que conduce la periodista Lorenny Solano, el talentoso piloto criollo, al cual le quedan cuatro eventos por recorrer en este campeonato, dijo estar entregado en cuerpo y alma para volver a poner en alto la bandera tricolor.

“Ya vamos por mitad de temporada y nos ubicamos en la primera posición del campeonato y la idea poder llevarnos a fin del año el primer lugar y poner la bandera por todo lo alto”, afirmó Llibre, que ha participado en tres de los siete eventos celebrados en Miami y en Virginia.

El joven santiaguero de 21 años de edad, que se prepara para volver a competir el próximo 1 de julio del presente año en Mid-Ohio, Estados Unidos, en la categoría 911 GT3 Cup, explicó que el presupuesto que se necesita para competir en un campeonato como este es de 300 mil dólares, que incluye siete eventos cada uno de dos carreras.

“El año pasado me propuse que iba a correr este campeonato de Porsche Spring Challenge North America en Estados Unidos, aunque tenga que buscar el presupuesto debajo de la tierra, firmé mi contrato con el equipo y les fui cien por ciento sincero que solo tenía una parte y lo otro lo pienso conseguir en base a los resultados que yo obtenga y ellos aceptaron”, dijo.

Jimmy Libre Jr., uno de los pilotos dominicanos más exitosos de los últimos años, que en la primera semana de mayo se alzó en la primera posición del podio y que la bandera dominicana y que se escucharan las notas del Himno Nacional, dijo que para él, este ha sido el logro más grande de su ascendente carrera.

“Gracias a Dios siempre he podido lograr todo lo que me he propuesto y sé que siempre será así”, comenta Llibre, sobre el espectáculo exclusivo de la marca Porsche, en el que los pilotos se enfrentan para elegir al mejor corredor.

Otros de los reconocimientos que obtuvo tras ganar esta carrera, es que fue recibido por el presidente de la República, Luis Abinader, quien le manifestó su apoyo dentro de este certamen.

“Hay alguna intención de apoyo por parte del presidente, quiero que la gente y los empresarios entiendan que este deporte es muy costoso, pero el entorno que lo rodea es de gran poder adquisitivo tanto para inversión como para turismo en el país”.

Reconoció, que para imponerse en este que es uno de los certámenes automovilísticos más esperados en todo el año a nivel mundial, no solo ha bastado su talento y capacidad, sino que además, ha sido producto de muchos sacrificios que él y su familia han tenido que hacer para conseguir patrocinio, ya que este no es “un deporte muy barato”.

En ese sentido, manifestó que uno de sus planes futuros es poder crear una fundación para esos jóvenes talentos que no tienen los recursos para incursionar en este deporte y puedan desarrollarse como pilotos.

“Deseo llegar a una de las máximas categorías del automovilismo para que esos jóvenes talentos que van subiendo no tengan que pasar las mismas luchas que yo, para poder llegar a cierto nivel en este mundo. Les aconsejo que luchen por sus sueños y aunque no todas las puertas se van abrir, hay que seguirlo intentando”.

A la par de su carrera como piloto de automovilismo, Jimmy Llibre es también estudiante universitario de administración de empresas, y es que debido a los logros obtenidos en la Porsche Sprint Challenge Europe en el año 2020, recibió una beca de estudios por parte del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

“Dominicana Buenas Noches” conducido por la destacada comunicadora y emprendedora Lorenny Solano, se transmite cada sábado a las 10 de la noche por RNN, canal 27 y por LASO TV, a través de YouTube.