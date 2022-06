Sin ser seleccionados, pero con oportunidad

Nueva York

Los Knicks de Nueva York y el guard agente libre no se­leccionado en el draft de la NBA, el dominicano Jean Montero han llegado a un acuerdo sobre un contrato de “Exhibit 10”, le dice una fuente a Jonathan Givony de ESPN.

Un acuerdo de “Exhibit 10” es un contrato de salario mí­nimo de un año que cuen­ta para el límite de roster de temporada baja de 20 juga­dores de un equipo, pero no cuenta para el tope a menos que el jugador forme par­te del roster de temporada regular. Aunque no está ga­rantizado, un jugador con un contrato de “Exhibit 10” puede ganar una bonifica­ción de hasta 50,000 dólares si se le da de baja y luego se une al afiliado de la G Lea­gue de su equipo.

Montero, que cumplirá 19 años en julio, comenzó su carrera profesional en el Gran Canaria de España y jugó en el nuevo programa Overtime Elite en 2021/22. El escolta es considerado un anotador talentoso y tam­bién ha exhibido creativi­dad como pasador, según Givony, quien escribe en su informe que la defensa in­consistente del joven es una preocupación.

Montero fue el prospecto No. 4 en la lista de ESPN de jugadores que no fueron re­clutados el jueves por la no­che.

Quiñones con Warriors

Los Golden State Warriors no perdieron el tiempo para volver a la actividad el jue­ves. En el momento en que finalizó el draft de la NBA de 2022, se informó que ha­bían acordado un contrato bidireccional con el guard de Memphis, Lester Quiño­nes, quien no fue reclutado.Quiñones, que mide 6-5, no estaba proyectado para ser seleccionado. Pero de­bido a su nivel de experien­cia y habilidad de tiro, los Warriors probablemente lo vean como una buena pieza de profundidad de contrato de dos vías. Con tantos juga­dores jóvenes ya en la lista, los Warriors probablemen­te estén mucho más intere­sados en una opción segura y confiable con sus contra­tos bidireccionales, en lugar de un prospecto crudo de al­to riesgo y alta recompensa.Y así aterrizaron en Quiño­nes, quien pasó tres años en Memphis luego de ser un re­clutamineto de cuatro estre­llas. Formó parte del equi­po AAC All-Freshman y fue campeón de NIT en 2021. Sus estadísticas por partido no son sorprendentes: pro­medió 10.0 puntos, 3.5 re­botes, 1.3 asistencias y 1.2 robos por partido el año pa­sado, pero lanzó un 39,0 % en triples (y un 40,0 % el año anterior) y un 53,8 % en ti­ros de tres. tiros dentro del arco.

Minaya con Charlotte

Justin Minaya no escuchó su nombre en el draft de la NBA de 2022 el jueves, pe­ro, según los informes, aún tendrá la oportunidad de formar parte de una lista profesional. Según un tuit de Steve Popper de News­day Sports, Minaya acordó un contrato de liga de ve­rano con los Charlotte Hor­nets.

Desde Providence

El experto en baloncesto Adam Zagoria también informó sobre el movi­miento, citando fuentes de la liga. Minaya jugó en Carolina del Sur du­rante cuatro tempora­das antes de transferirse a Providence como estu­diante graduado para su último año de elegibili­dad para la temporada 2021-22. En Providence, fue titular en 25 de los 32 partidos que disputó. Minaya promedió 33,2 minutos y 6,5 puntos por partido y fue segun­do del equipo en rebo­tes con 5.5. Minaya tam­bién fue Jugador de la semana de Big East para los Friars el 31 de enero.