Medvedev y Tsitsipas avanzan en Mallorca, Kyrgios se retira

AP

Palma, España

Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas accedieron el miércoles a los cuartos de final del torneo de Mallorca, en tanto que Nick Kyrgios optó por retirarse para no agravar una lesión días antes de Wimbledon.

Medvedev, número uno del ranking mundial, fue de menos para doblegar 4-6, 6-3, 6-2 a su compatriota ruso Aslan Karatsev. El griego Tsitsipas dio cuenta 6-4, 6-4 del ruso Ilya Ivashka.

Medvedev se las verá ahora con el español Roberto Bautista Agut, quien avanzó luego que Kyrgios se retiró previo a su duelo por una dolencia abdominal.

“Venía de jugar muchos partidos de exigencia y lamentablemente me levanté con dolor en mis abdominales. Fui a ver al doctor del torneo de inmediato y me recomendó no jugar esta noche”, dijo el australiano, 45 en el ranking. “Valoro mucho el torneo de Mallorca pero cumpliré con su recomendación y no pondré en riesgo Wimbledon la semana que viene”.

Kyrgios empleó más de dos horas para doblegar a Laslo Djere por 5-7, 7-6 (1), 7-6 (1) en la ronda anterior del torneo en superficie de césped que sirve de preparación para Wimbledon.

Kyrgios era una de las grandes atracciones en Mallorca junto a Medvedev y Tsitsipas.

Medvedev no jugará este año en Wimbledon debido a que el All England Club prohibió la participación de jugadores de Rusia y su aliado Bielorrusia por la guerra en Ucrania. Medvedev ha perdido dos finales consecutivas en césped.

Tsitsipas (6to cabeza de serie) se las verá contra Marcos Girón, quien venció a su compatriota estadounidense Mackenzie McDonald por 4-6, 7-6 (5), 6-4.

También el miércoles, el argentino Sebastián Báez (8vo preclasificado) sucumbió 6-2, 2-6, 6-4 ante el alemán Daniel Altmaier.