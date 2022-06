Curry, legado y Top-10 histórico

Alex Rodríguez

No era necesario otro título y un nombramiento como Jugador Más Valioso de la serie final para Stephen Curry ocupar un lugar preponderante entre los mejores jugadores de todos los tiempos en el baloncesto de la NBA.

Los premios y anillos son armas que se blanden en las discusiones y comparaciones entre los portentos que han destilado su calidad en la principal liga profesional del mundo. Pero son circunstanciales. Y no dependen de un solo jugador.

Curry es unánimemente reconocido como el mejor tirador triplista de la historia. Sus marcas en ese sentido hablan por si solas.

El excelso canastero ha perfeccionado el baloncesto en el aspecto ofensivo con sus ataques detrás del arco.

Tal vez no ha llegado a “cambiar” o “revolucionar” este deporte por el hecho que de no ha provocado ningún cambio de regla como en otros casos -Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, etc.-, aunque si ha aprovechado una -la línea de tres- para llevar el juego a otro nivel.

Su nivel ofensivo es incuestionable. También puede penetrar, atacar el aro, driblear, girar y fintar con grandes habilidades y si es cerrado por la defensa también pasar bien el balón.

Aunque en el costado defensivo no es un dechado de virtudes ni mucho menos, ha ido haciendo progresos y el sistema de los Warriors lo protege.

Y si no está ya en el Top-10 histórico ya está tocando la puerta.

Los primeros cinco podrían ser Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Larry Bird.

Para los siguientes cinco puestos hay muchos candidatos todos con la suficiente calidad y pedigrí para reclamar un puesto: Shaquille O´Neal, Kobe Bryant, Tim Duncan, Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson, Curry y Kevin Durant.

Todos dueños de grandes hazañas, estadísticas, récords, campeonatos. Referentes de la historia de la liga. Jugadores que dominaron su época.

Y en medio de ellos, con los parámetros del baloncesto moderno, Curry entra en la conversación. Su legado está ahí y nadie lo puede negar.

Antes del campeonato y del premio de Jugador Más Valioso de la final que acaba de ganar ante los Celtics de Boston.