The Country Club recibe el US Open

Félix Olivo

Santo Domingo



Hola Fiebruses. Es la semana del US Open, tercer mejor del año, y sin lugar a dudas uno de los más difíciles, retadores y apetecidos torneo entre los cuatro grandes. He llegado hasta aquí invitado por la marca Dewar’s, whisky oficial del evento, y como siempre aprovecho estas oportunidades y me acredito como prensa para tener un mejor “inside” del evento, y también para grabar un programa completito desde este gran torneo que es organizado por la USGA, así que estén atentos a nuestro Instagram @fiebredegolf y a nuestras redes sociales. Veamos algunos datos importantes del torneo.

La sede: The Country Club evolucionó con los años. Abierto en 1892 (es uno de los campos más antiguos de EEUU), un año después recibió su primera renovación y solo tenía 6 hoyos, completando 9 dos años después. Cinco años más tarde terminaron los 18, y en 1927 abrieron nueve hoyos adicionales a los que llamaron “Primrose”. El campo de campeonato incorpora 3½ hoyos de “Primrose”. En 1988, última vez que el torneo llego allí, sufrió leves cambios a cargo de Rees Jones, y luego Gil Hanse supervisó la más reciente restauración en 2013. Las ediciones previas del torneo fueron en 1913, 1963 y 1988. En 1999 se jugó en The Country Club la edición 33 de la Ryder Cup, conocida popularmente como “La Batalla de Brookline”, la cual ganó EEUU tras un putt de Justin Leonard desde 45 pies en el 17, triunfando sobre José María Olazábal. El campo juega 7,254 yardas y es un par 70.

El “field”: 156 jugadores accionan en el torneo. El corte esté pactado a los mejores 60 y empates, y en caso de que el domingo haya un desempate se juegan dos hoyos de score agregado, y si persiste, se juega hoyo a hoyo hasta declarar un ganador.

¿Que recibe el ganador? Entre los beneficios están: exención del U.S. Open por los próximos 10 años, invitación al Masters, al PGA Championship, The Open Championship y The Players Championship. Además, obtiene tarjeta del PGA Tour por cinco años, custodia del trofeo del U.S. Open el siguiente año, y recibe la Medalla Jack Nicklaus y una réplica del trofeo del U.S. Open. La bolsa la anuncian hoy.

Lo que no se ve: Obviamente en TV no sale todo, pues el enfoque son los jugadores, pero detrás de las cámaras el campo vive en constante ebullición. Decenas de “concession stores”, carpas de TV, centro de entrevistas, la preciosa casa club, los edificios pintados de amarrillo (color oficial del club), y por supuesto, el gran centro de prensa en donde trabajamos desde nuestra llegada. Este año la USGA vino con una innovación, y es que todos los datos que siempre eran impresos, ahora los sirven digitales. No solo documentos, videos, entrevistas, y audios están disponibles para los periodistas acreditados. Ni hablar de la enorme tienda: más de 2,000 metros cuadrados de mercancía alusiva al torneo, y los fastuosos palcos corporativos, envidia de los que caminan bajo el sol.

¿Por dónde lo veo? El torneo lo pueden ver hoy y mañana por Peacock, NBC, USA e ESPN. El fin de semana va por Peacock, NBC e ESPN.