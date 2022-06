Noticias del golf nacional e internacional en cortos

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Sigue el mudo del golf criollo e internacional en plena ebullición, y hoy les traigo las principales noticias de nuestro deporte en un Up and Down ampliado. Arrancamos:

* Torneo Fiebre en Vistas: un palo. ¡Qué bonche tuvimos el domingo con nuestro gran evento! A juzgar por los comentarios de los participantes “la botamos por los 411”. Agradezco al club en la persona de su presidente Marcos Malespin, a los socios y a todo el personal de trabajo por sus atenciones. Quiero destacar la labor del Head Pro del campo, Víctor Cuevas, (se tomó el evento para el, lo cual agradezco en el alma), al Chef Marcos Moreno (tremendo), y al nuevo Gerente General, Víctor Gómez Casanova, quien también se unió a nuestro esfuerzo. Un gran evento que sé quedará en la mente de los que allí estuvieron. ¡GRACIAS! Para ver los resultados, vayan a nuestra web. * Este sábado es el Britcham. Va en el gran diseño de Pete Dye, Diente de Perro, y estaré por allá haciendo la dirección técnica del evento. ¡Un lujo para mi! * Finalmente Phil se va a la LIV. Crónica de una muerte anunciada, pues como dicen por ahí, “el juego habló” hace rato. Y es que, amigos, esos Milloncejo$$ son bueno$$$, especialmente cuando se dice por lo bajo que el zurdo esta metido en serios problemas económicos. * Daniel Kang anuncia que padece de cáncer en la columna. Una pena que una atleta tan joven y con un futuro tan promisorio se vea afectada por esa terrible enfermedad, pero me ha gustado que ella lo ha asumido hasta con gracia, lo cual es importante pues la mente puede mucho. Ojalá rebase todo esto lo antes posible. * La semana próxima es el US Open y por allá estaré. Gracias a Dewar’s realizaremos una gran cobertura como único medio dominicano acreditado como prensa en el Abierto Norteamericano. Estén atentos a los LIVES que haré desde el centro de prensa, los cuales serán mortales. * Ah, también estaré en The Open Championship. Año de dos abiertos para nosotros, lo cual es un gran privilegio para nuestros medios. Recibí una invitación al evento y nos vamos al 150 aniversario de The Open Championship, nada mas y nada menos que donde todo comenzó, el Old Course de St. Andrews. También tendremos una amplia cobertura para acercarlos a lo que, sin dudas, será el evento del año. * Se retira Michelle Wie-West. Se va una de las grandes figuras del golf femenino, y quien es un colirio para los ojos cuando sale en pantalla. La Wie-West se va a trabajar proyectos personales, pues, según ella, después de tener su bebe, no quiere estar tanto tiempo de gira fuera de la casa. ¡Madre al fin! * Pero Matsuyama, y qué te dio? Como muchos sabrán, Hideki fue descalificado del Memorial tras encontrarle pintura colocada en la cara del palo, algo que convierte el palo en “non conforming”, y “le dieron pa’bajo”, un DQ que dista mucho de la caballerosidad del japonés. Y yo me pregunto: ¿el tipo no tiene asesores? ¿Como es posible que no sepa que eso no se puede? De mi parte, estoy totalmente convencido de que Hideki no quiso hacer trampa, pues esa cultura no estila eso. Una pena. * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + 3 repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com.