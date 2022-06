Cubano Yordan Álvarez apoya al dominicano Valdez en triunfo de Astros

AFP

Kansas City, Estados Unidos

El toletero cubano Yordan Álvarez conectó su decimosexto jonrón de la temporada y el lanzador dominicano Framber Valdez ganó su quinta apertura consecutiva para los Astros de Houston, que vencieron este domingo 7x4 a los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas.

El cubano abrió la octava entrada con un bambinazo al jardín derecho. Fue uno de tres hits que despachó en la jornada, extendiendo su racha a siete juegos. Alvarez está bateando .556 (15 en 27) en los últimos seis juegos.

"Es solo parte del béisbol", dijo Álvarez. "He estado tratando de conseguir lanzamientos. Afortunadamente los he estado consiguiendo. Me sentí bien. Sentí que iba a hacer algo de daño hoy".

"Por algo le pagaron 115 millones", dijo el lanzador abridor de los Reales, Jonathan Heasley, refiriéndose al contrato que firmó el jueves Alvarez. "Es probablemente el mejor bateador al que me he enfrentado", añadió Heasley (0-3), quien finalmente cargó con la derrota.

Los Astros comenzaron su ofensiva en el tercero, cuando el venezolano José Altuve conectó un doblete con un out antes de anotar con un elevado de sacrificio del hondureño Mauricio Dubón.

Los Astros ampliaron su ventaja a 3x0 en el cuarto con un triple de Alvarez. Luego, Alvarez anotó en un lanzamiento descontrolado antes de que su compañero Kyle Tucker conectara su noveno jonrón.

Tucker agregó un sencillo productor durante una novena entrada de tres carreras.

Valdez (6-2) permitió solo un sencillo inicial en la tercera entrada antes de que los Reales subieran al tablero en la sexta.

Whit Merrifield abrió la entrada con un sencillo, seguido de un batazo con dos outs del venezolano Salvador Pérez sobre la cerca del jardín central. Pérez lidera a Kansas City con ocho bambinazos.

Valdez lanzó seis entradas, permitió dos carreras y cuatro hits, caminó a tres y ponchó a cinco. En sus últimas seis aperturas Valdez tiene efectividad de 2,11 (10 carreras limpias en 42 y 2/3 de entradas) y los Astros han ganado esas seis aperturas del quisqueyano.

Donaldson y Gallo ayudan a Yankees

En Nueva York, el tercera base Josh Donaldson conectó un elevado de sacrificio en la décima entrada y los Yankees remontaron dos veces para vencer 5x4 a los Tigres de Detroit y alcanzar la marca de un tercio de la temporada con foja de 39-15, la mejor en las Mayores en 21 años.

Un jonrón de dos carreras de Joey Gallo en la quinta entrada superó un déficit temprano y los Yankees ganaron por décima vez en los últimos 12 partidos, completando una barrida de tres juegos sobre los Tigres y extendiendo su racha ganadora a seis juegos seguidos.

Su récord de 39-15 es el más alto después del primer tercio de la temporada desde que los Marineros de Seattle en 2001 lograron registro de 42-12.

El toletero Anthony Rizzo empató el marcador 4x4 en el octavo por los Yankees, se robó la segunda y continuó a la tercera cuando el segunda base curazoleño Jonathan Schoop cometió un error.

En la décima entrada Aaron Judge abrió como corredor automático y Rizzo se embasó con un sencillo dentro del cuadro ante el dominicano Gregory Soto (2-3), finalmente el derrotado. Acto seguido Donaldson empujó la de la victoria con su elevado de sacrificio.

Posteriormente, el relevista Michael King (3-1) se anotó la victoria.

El toletero venezolano Miguel Cabrera, por Detroit, tuvo su juego 245 con tres hits o más. Su sencillo del empate en un octavo inning de dos carreras fue su hit número 3.036.

Resultados del domingo en las Grandes Ligas:

Yankees a Tigres 5x4 (en diez entradas)

Guadianes a Orioles 3x2

Mellizos a Azulejos 8x6

Medias Blancas a Rays 6x5

Astros a Reales 7x4

Marineros a Rangers 6x5 (en diez entradas)

Medias Rojas a Atléticos 5x2

Filis a Angelinos 9x7

Piratas a D´Backs 3x0

Nacionales a Rojos 5x4

Gigantes a Marlins 5x1

Padres a Cerveceros 6x4 (en diez entradas)

Bravos a Rockies 8x7

Mets a Dodgers 5x4 (en diez entradas)