Scherzer confirma su perra lo mordió en mano derecha

AP

Los Ángeles

El lesionado as de los Mets Max Scherzer confirmó el sábado que su perra la mordió la mano con la que lanza esta semana, pero negó que la herida vaya a frenar su recuperación de un tirón en el oblicuo.

El diario New York Post reportó el sábado que el derecho fue mordido por su mascota en la mano izquierda.

Se trata de la segunda lesión extraña que se presenta esta semana para Nueva York, después de que la mano del puertorriqueño Francisco Lindor quedó atrapada en una puerta de hotel, lo que provocó una fractura en la punta del dedo medio.

Scherzer, quien ha estado fuera desde el 18 de mayo y no volvería sino hasta finales de junio, confirmó en Twitter que una perra lo mordió y dijo que en realidad fue en la mano con la que lanza. También reconoció que el calendario para su retorno no ha cambiado.

“Sólo aclarando unas cuantas cosas”, escribió Scherzer. “Mi perra Rafi se lastimó una pata corriendo. Estaba aullando de dolor y fui a calmarla poniendo mi mano sobre ella. Cuando lo hice me mordió la mano derecha. Afortunadamente no fue una mordida severa. Me tomé un día sin lanzar y pude tirar largo al día siguiente. Esto no tendrá efecto en mi rehabilitación y literalmente no es una noticia importante”.