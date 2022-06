Silver no descarta a Las Vegas para posible futura expansión

EFE

San Francisco

Adam Silver, comisionado de la NBA, aseguró que Las Vegas es "un gran mercado" para el deporte y no excluyó que algún día se lleve a un equipo a la ciudad de Nevada, pero destacó que esto no pasará "en este momento", ni a corto plazo.

"No es verdad (que se hable de expansión a Seattle y Las Vegas). Quizás algunos en la liga hablen de una potencial expansión después de la temporada 2024. En algún momento esta liga se expandirá, pero no en este momento", afirmó Adam Silver en una rueda de prensa previa al comienzo de las Finales NBA entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors.

El comisionado destacó que la NBA es la liga con más alto nivel de talento en el baloncesto mundial y que es necesario preservar esta condición manteniendo el listón muy alto.

"Pero Seattle y Las Vegas son grandes mercados. Tenemos un equipo de WNBA en Seattle, con un nuevo estadio, y lo están haciendo muy bien, y Las Vegas será sede de la Summer League en julio y demostró que es un gran mercado. Lo veremos, pero no en este momento", agregó.

En su intervención Adam Silver reconoció que la cúpula directiva de la NBA se está planteando la posibilidad de cambiar el formato de la campaña, potencialmente con un pequeño torneo dentro de la temporada regular, pero no considera que reducir el número de partidos sea algo positivo para la liga.

"No estoy en contra de cambiar potencialmente el formato, quizás reducirlo, si se demuestra que esto puede tener un impacto directo en las lesiones. El año pasado jugamos menos partidos, jugamos 72 en vez de 82, y no vimos un menor número de lesiones. No es por el cansancio durante la temporada. Sí vemos una conexión con las lesiones cuando hay partidos en dos o tres días consecutivos", dijo.

"Lo que estamos pensando hacer es un torneo dentro de la temporada, para ver si durante la temporada podemos tener más partidos importantes", prosiguió.

También expresó su apoyo a Brittney Griner, estrella de las Phoenix Mercury en la WNBA, que lleva más de cien días detenida en Rusia acusada de tráfico de drogas.

"Desde hace más de 100 días se le detiene ilegalmente. Trabajamos con el Gobierno estadounidense para que se le libere lo antes posible. Me sumo a mis compañeros de la WNBA", afirmó.

Silver expresó además el deseo de que a corto plazo las entrenadoras más talentosas consigan plazas en el banquillo de las franquicias de la NBA.

"No hay razón por la que las mujeres no puedan ser entrenadoras jefas en la NBA. Tenemos que romper ese techo. Me encantaría ver ese cambio pasar lo antes posible", dijo.